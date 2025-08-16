Дедков и Петрушко вышли в финал чемпионата России по пляжному волейболу

Александр Дедков и Павел Петрушко вышли в финал очередного этапа чемпионата России по пляжному волейболу. Соревнования впервые принимает Новый Уренгой, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Лучший белорусский тандем сегодня провел две встречи и обе выиграл. Сначала в 1/4 соотечественники одолели оппонентов из команды «Обнинск» – Дмитрия Веретюка и Федора Сабаева. Поединок получился напряженным. Первый сет остался за земляками – 21:14. Во втором сильнее были уже оппоненты – 21:15. А в решающей партии преимущество вновь оказалось на стороне наших парней – 15:12. В полуфинале белорусам противостоял дуэт из Кубы – Диас Амаро и Алайо Луис. Победа осталась за нашими волейболистами с уверенным результатом 21:17, 21:14. Завтра Дедков и Петрушко поспорят за золото соревнований. В соперниках титулованный российский тандем Олег Стояновский и Илья Лешуков.