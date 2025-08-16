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Жатва перешагнула экватор! Как обстоят дела в полях и радуют ли результаты?

16 августа 2025 18:02
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Тем временем жатва уже перешагнула экватор. Наши аграрии намолотили более 6,7 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Урожай в стране сформировался хороший. Сейчас главное – убрать его качественно и без потерь.

Эта страда под пристальным вниманием властей. Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия посетил Могилевскую область.

Как обстоят дела в полях и радуют ли результаты – подробности в репортаже Алины Мычко.

Жатва перешагнула экватор! Как обстоят дела в полях и радуют ли результаты?-2

Успех жатвы – гарантия продовольственной стабильности страны. Уборочная кампания – дело общее! От вклада каждого, особенно в нынешних условиях погодной турбулентности, зависит результат. Техника, слаженная работа – проводить уборочную кампанию максимально высокими темпами – ориентирует аграриев глава государства. На тему уборочной говорили и во время недавних кадровых назначений, в том числе и руководителей районов, главное поручение Президента – ускориться.

«Мужики, смотрите, чтобы всё было справедливо!» Лукашенко принял ряд кадровых решений.

Жатва перешагнула экватор! Как обстоят дела в полях и радуют ли результаты?-4

Только вместе, единой толокой мы сможем убрать золото полей без потерь. Сегодня хлебные нивы страны бороздит более 7 тысяч комбайнов. Из районов, где жатва близится к концу, технику перебрасывают туда, где темпы чуть ниже. В помощь соседям районы Могилевщины отправили два десятка комбайнов – они дадут возможность ускориться и максимально сохранить урожай.

Жатва перешагнула экватор! Как обстоят дела в полях и радуют ли результаты?-6

Сергей Савицкий, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Основная уборочная закончилась буквально в течение следующей недели, в выходные. На следующей неделе мы планомерно завершим эту работу. Возможно, только единичные районы останутся, которые не справятся с этой работой. Поэтому сегодня одна из тем – это переброска комбайнов для того, чтобы выровнять вот эту ситуацию.

Жатва перешагнула экватор! Как обстоят дела в полях и радуют ли результаты?-8

Аграрии держат высокие темпы – убирают около 4-5 % площадей в день. Топ лидеров возглавляет Брестчина – больше половины районов области по намолоту зерновых и рапса преодолели рубеж в 100 тысяч тонн. Такой же результат – у трех районов Минщины. Чтобы поставить точку в этой уборочной страде, аграриям нужно около 10 погожих дней.

Жатва перешагнула экватор! Как обстоят дела в полях и радуют ли результаты?-10

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Мы готовились к этой уборке основательно, и все, что было сделано в плане организационном на уровне Республики Беларусь, все было сделано достойно. В этом году, в принципе, учитывая то, что урожай у нас хороший, достойный стоит хлеб, мы должны убрать все до последнего зернышка.

Подробности в видео.

# Юрий Горлов # Уборочная кампания

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