Жатва перешагнула экватор! Как обстоят дела в полях и радуют ли результаты?

Тем временем жатва уже перешагнула экватор. Наши аграрии намолотили более 6,7 миллиона тонн зерна с учетом рапса. Урожай в стране сформировался хороший. Сейчас главное – убрать его качественно и без потерь. Эта страда под пристальным вниманием властей. Сегодня министр сельского хозяйства и продовольствия посетил Могилевскую область. Как обстоят дела в полях и радуют ли результаты – подробности в репортаже Алины Мычко.

Успех жатвы – гарантия продовольственной стабильности страны. Уборочная кампания – дело общее! От вклада каждого, особенно в нынешних условиях погодной турбулентности, зависит результат. Техника, слаженная работа – проводить уборочную кампанию максимально высокими темпами – ориентирует аграриев глава государства. На тему уборочной говорили и во время недавних кадровых назначений, в том числе и руководителей районов, главное поручение Президента – ускориться. «Мужики, смотрите, чтобы всё было справедливо!» Лукашенко принял ряд кадровых решений.

Только вместе, единой толокой мы сможем убрать золото полей без потерь. Сегодня хлебные нивы страны бороздит более 7 тысяч комбайнов. Из районов, где жатва близится к концу, технику перебрасывают туда, где темпы чуть ниже. В помощь соседям районы Могилевщины отправили два десятка комбайнов – они дадут возможность ускориться и максимально сохранить урожай.

Сергей Савицкий, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Основная уборочная закончилась буквально в течение следующей недели, в выходные. На следующей неделе мы планомерно завершим эту работу. Возможно, только единичные районы останутся, которые не справятся с этой работой. Поэтому сегодня одна из тем – это переброска комбайнов для того, чтобы выровнять вот эту ситуацию.

Аграрии держат высокие темпы – убирают около 4-5 % площадей в день. Топ лидеров возглавляет Брестчина – больше половины районов области по намолоту зерновых и рапса преодолели рубеж в 100 тысяч тонн. Такой же результат – у трех районов Минщины. Чтобы поставить точку в этой уборочной страде, аграриям нужно около 10 погожих дней.