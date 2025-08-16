Азарёнок: Лукашенко и Путин не искушаются на плюшки, и запугать их махинами в небе тоже невозможно

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его рубрика «Слово и дело на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Итак, переговоры на Аляске прошли. Весь мир следил за каждой деталью. В дороге, в самолете, Дональд Трамп позвонил Александру Лукашенко. Наш Президент – единственный, кто перед этой судьбоносной встречей поговорил и с лидером России, и с хозяином Белого дома. И слово сказано, и первое дело сделано.
Что для нас самое важное из телефонного разговора – тот факт, что три главных центра силы на планете Земля – а это Россия, Китай и США – не просто признают нас как государство, признают нашего лидера, но подтверждают, что Беларусь играет огромную роль в региональной и мировой безопасности. Все три суверена мира нас считают за равных себе. Евросоюз – шестерки, подопечные, платежная касса. Украина – прокси-территория войны. А мы – равный и важный игрок за столом. Добиться такого мог только лидер мирового класса. И это – Александр Лукашенко.
Но мира пока нет. Это был первый шаг. Трамп оценил его на 10 из 10. Самое же главное для нас – не обольщаться. Чтобы не разочаровываться, не надо сильно очаровываться. К консенсусу не пришли. И вроде как совместный ланч отменили. Сразу видно, что есть некие непреодолимые разногласия. И Трамп на них намекнул в своем интервью после переговоров:
Россия и Китай, по сути, являются естественными врагами. У России огромная территория, у Китая – огромное население. Китаю нужна земля России. Вот так намекает он нам.
Григорий Азаренок:
Есть у них голубая мечта – стравить двух наших главных союзников – Россию и Китай. И не раз и не два на это указывал Лукашенко. И повторял – дружить «против кого-то» мы не собираемся. Честно – я прям ощутил в какой-то момент возрождение прозападного карго-культа, что царил у нас в 90-е, в 2000-е. Особенно в России. Просто стыдно и противно вот такие ролики смотреть.
Одно дело – дипломатия, переговоры лидеров. Хоть с чертом надо разговаривать ради мира. Это их задача, их работа. В конце концов, не чурался в какой-то момент Сталин за здоровье Гитлера тосты поднимать. Чтобы потом был Нюрнберг и Риббентропа повесили. Но другое дело – общество. Стыдно и грязно вот такие ролики клепать. Американский парень танцует русскую девочку. А что он потом с ней сделает? И это после того, как «Хаймарсы» утюжили, и продолжают это делать, русские города и русских людей? Это после того, как вереницы людей фотографировались на Поклонной горе со сгоревшим «Абрамсом»? И тут – танцуем сладострастно. Нельзя так, просто нельзя. Не по-человечески это. Да и бомбардировщики B-2 не просто так летали. Трамп, с одной стороны, стелет дорожку красную, а с другой показывает – вот эта штука недавно бомбила Иран. Посмотрите, Владимир Владимирович. Лукашенко и Путин не искушаются на посылы и на плюшки, и запугать их махинами в небе тоже невозможно. И поэтому переговоры переговорами, а учения с «Орешником» – по расписанию. А вот партия капитуляции внутри наших обществ – не гните так спину, не палитесь, успокойте свое дыхание, дышите ровно. Возрождения карго-культа США и Запада в целом не будет. Они по-прежнему враги.
Подробности в видео.