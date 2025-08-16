Азарёнок: Лукашенко и Путин не искушаются на плюшки, и запугать их махинами в небе тоже невозможно

Григорий Азаренок, СТВ:

Итак, переговоры на Аляске прошли. Весь мир следил за каждой деталью. В дороге, в самолете, Дональд Трамп позвонил Александру Лукашенко. Наш Президент – единственный, кто перед этой судьбоносной встречей поговорил и с лидером России, и с хозяином Белого дома. И слово сказано, и первое дело сделано.

Что для нас самое важное из телефонного разговора – тот факт, что три главных центра силы на планете Земля – а это Россия, Китай и США – не просто признают нас как государство, признают нашего лидера, но подтверждают, что Беларусь играет огромную роль в региональной и мировой безопасности. Все три суверена мира нас считают за равных себе. Евросоюз – шестерки, подопечные, платежная касса. Украина – прокси-территория войны. А мы – равный и важный игрок за столом. Добиться такого мог только лидер мирового класса. И это – Александр Лукашенко.

Но мира пока нет. Это был первый шаг. Трамп оценил его на 10 из 10. Самое же главное для нас – не обольщаться. Чтобы не разочаровываться, не надо сильно очаровываться. К консенсусу не пришли. И вроде как совместный ланч отменили. Сразу видно, что есть некие непреодолимые разногласия. И Трамп на них намекнул в своем интервью после переговоров:

Россия и Китай, по сути, являются естественными врагами. У России огромная территория, у Китая – огромное население. Китаю нужна земля России. Вот так намекает он нам.