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Малашко: благодаря программе семейного капитала за последние 10 лет количество многодетных семей удвоилось

12 мая 2025 16:04
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На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль государства в поддержке семей. Многодетность – современный тренд? Как молодежь относится к созданию семьи?

Малашко: благодаря программе семейного капитала за последние 10 лет количество многодетных семей удвоилось-2

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:
Те выплаты материальные, которые производятся в нашем государстве на рождение первого, второго, последующих детей, семейный капитал, они, конечно, делают свое дело. Надо сказать, что семейный капитал, благодаря его использованию за последние 10 лет количество многодетных семей удвоилось у нас в стране, а по отдельным регионам и значительно больше. То есть мера эффективная. Поэтому сегодня, конечно, мы внимательно смотрим на ту ситуацию, которая складывается в нашей стране. Первая из основных проблем, из-за чего сегодня не рождается много детей – очень малое количество женщин фертильного возраста, то есть тех женщин, которые могут родить детей в стране. Поэтому, конечно, стимулирование не только первого, но и последующих рождений, стимулирование многодетных семей, конечно, это выход. Многие видят это именно в мотивациях рождения второго ребенка. Сегодня много разговоров идет, в том числе в профессиональных кругах и политических, о том, что сегодня возможно где-то перенять опыт и Российской Федерации, семейный капитал перенести на второго ребенка.

# Рождаемость в Беларуси # Государственная политика # Государственная социальная политика

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