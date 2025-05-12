Нужно ли ввести налог для тех женщин, которые отказываются рожать? Мнение

Светлана Белаш, начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Вы знаете, вопрос очень деликатный. Поступали к нам такие предложения, мы их рассматривали. То есть такой налог был в свое время, в 90-х, по-моему. Сегодня другое время, мы живем в совершенно другом мире, никакие налоги уже не могут, скажем так, сподвигнуть на рождение детей. Это совершенно другой уровень и жизни, и отношений, и всего. Сегодня нужно понимать, наши дети живут в открытом информационном пространстве. Они видят, как живут другие, они видят, как живут родители. Социологические исследования показывают, что дети, как правило, транслируют образ жизни своей семьи. И если в семье транслирует любовь, счастье, любовь к детям, любовь к окружающим, то и они такое будут транслировать. Если в семье воспитывается индивидуализм, только так, чтобы было хорошо моей семье, все для моего ребенка, самый лучший айфон, самый лучший костюм… Плохого нет, но ребенок привыкает, что все только для меня, я один. Потом, когда он вырастает, отказаться от тех достаточно комфортных условий, которые ему создали родители… Они не хотят выходить из этой зоны комфорта.