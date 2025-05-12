Убивали всех без разбора! Какие новые факты зверств фашистов были обнаружены в Беларуси?

Масштабный Нюрнбергский процесс, запущенный в 1945-м, через несколько месяцев после Великой Победы, стал беспрецедентным судом в мировой истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тогда были названы и впоследствии понесли наказание самые страшные преступники, виновные в гибели тысяч и миллионов людей. Но некоторым ведь удалось избежать возмездия. И белые пятна на страницах той истории остаются до сих пор. Заполнить их правдой – для белорусов дело чести. Генеральная прокуратура продолжает масштабное расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной. Но его ужасающие результаты – вовсе не тихие и безмолвные цифры на архивных полках. Это и есть та самая «громкая правда», которую мы просто обязаны сказать сегодня на весь мир. Мир, который в лице отдельных политиканов, страдающих исторической амнезией, пытается возродить нацизм. Им, а еще всем тем, кто возводит карателей начала 40-х в ранг героев, мы говорим: идите и смотрите! Вот как сегодня выглядит карта полностью либо частично уничтоженных нацистами сельских населенных пунктов на территории Беларуси. Здесь и те самые «сестры Хатыни». И эта страшная карта, где за каждым значком сотни человеческих трагедий, продолжает дополняться новыми фактами. 12 348 деревень – именно столько на данный момент подтверждено материалами уголовного дела. То есть за время процесса – с 2021 года – установлено 3 148 ранее неизвестных пострадавших сел, среди которых 102 повторили судьбу Хатыни. Теперь ее «огненных сестер» не менее 288, а не 186, как считалось прежде.

На белорусской земле фашисты создали целые «конвейеры» по уничтожению людей. Масштабы преступлений на их территории – также предмет уголовного дела о геноциде. Так, в последние несколько лет установлено то, что в Беларуси было организовано 578 лагерей смерти, хотя еще до начала расследования эта цифра была около 480. Самый крупный лагерь смерти, конечно, Тростенец. Материалами дела подтверждена гибель на этом месте не менее 546 тысяч человек, хотя ранее считалось, что их было 206 тысяч. В Минском гетто было замучено не менее 90 тысяч евреев. В Колдычевском лагере смерти в Брестской области были убиты 22 тысячи человек. И точка в этой страшной статистике еще не поставлена. На белорусской земле было проведено 140 крупных карательных операций – такие факты приводили наши историки еще 5 лет назад. Однако материалами уголовного дела доказаны не менее 187 бесчеловечных акций фашистов. Нацисты и их пособники не только вешали, сжигали, топили, расчленяли, давили танками наших людей. С присущей им «немецкой педантичностью» в ходе так называемых «экспериментов» они испытывали самые изощренные способы истребления населения. А чтобы сокрыть истинные цели, для своих преступных операций они придумывали в высшей степени циничные названия: «Зимнее волшебство», «Весенний хоровод», «Охота на зайцев» – от таких формулировок кровь в жилах холодеет! Однако все тайное рано или поздно станет явным. И мы не будем об этом молчать. Репортаж Глеба Прокофьева.

Самодельные кольца из проволоки, фрагменты обуви и ремня, курительный мундштук, зубные протезы, женские гребешки-расчески. Личные вещи тех, кого хладнокровно уничтожили фашисты, сегодня находят на окраине Лепеля. Глеб Прокофьев, корреспондент:

На данный момент поисковикам удалось обнаружить останки больше 100 жертв. Но эксперты считают, что число убитых здесь может достигать до 300 человек.

В этом месте по расположению останков можно выдвинуть версию того, как убивали местных жителей. Вероятнее всего, немецкие каратели заставляли ложиться живых людей на трупы, после чего совершали смертельные выстрелы. Жертвы – мирные люди. Поисковики обнаружили гильзы от патронов различных калибров. В том числе от оружия Маузер с маркировкой СС. Это позволяет считать, что расстрелы совершены, вероятнее всего, в 41-м году. Найти такие вещественные доказательства спустя восемь десятилетий не так просто. Необходимо ювелирно владеть кисточкой и лопатой.

Александр Соколов, сапер 52-го отдельного специализированного поискового батальона:

Мы начинаем с краев и двигаемся к центру ямы. И постепенно, снимая слой за слоем, с более крупного инструмента, такого как лопата, переходим постепенно на кисточки. И удается сохранить и расположение, и аккуратность, целостность костей. Найти место массовой казни помогли воспоминания местного жителя Леонида Замковского. Сегодня его внучка делится рассказами, услышанными от дедушки.