Стив Самарин о саммите на Аляске: «Заложен очень серьёзный камень в этот фундамент, и миром запахло»
Итоги прошедшего на Аляске саммита Россия-США горячо обсуждают СМИ, экспертное сообщество, свою оценку дают мировые лидеры, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хотя непосредственно после встречи Владимир Путин и Дональд Трамп не сделали громких заявлений, ограничившись тем, что диалог прошел продуктивно и стороны продолжат работу над урегулированием украинского конфликта, уже очевидно: этот контакт заставил «колесики крутиться».
Напомним, российско-американские переговоры в Анкоридже продлились почти три часа в формате 3 на 3. Эта встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной за все время контактов. Обсудили множество тем. Ключевой из них, ожидаемо, стал украинский конфликт, однако на Аляску президентов привело в том числе и желание восстановить отношения двух сверхдержав. И, похоже, «потепление» действительно наступило.
Ряд характерных деталей эксперты подметили еще в момент приветствия. Долгое рукопожатие, краткая доверительная беседа президентов, совместная поездка к месту проведения переговоров. Все это говорит: динамика наметилась положительная. И это ощущается не только на уровне лидеров, но и граждан обеих стран.
Стив Самарин, политолог (США):
Заложен очень серьезный камень в этот фундамент, и миром запахло. Вот этот военный конфликт в Европе, который случился, серьезно отражается на жизненном уровне наших граждан. Растут цены, снижается уровень жизни, поэтому, конечно, люди очень хотят, чтобы восстановился опять мир и чтобы между нашими странами восстановились те продуктивные отношения, которые помогали обеим странам и России, Соединенным Штатам развиваться динамично.
Сторонам все еще предстоит большая работа на пути к долгосрочному и справедливому миру. Что же касается контактов по линии Россия – США, Дональд Трамп обозначил, что они продолжатся, в том числе в формате встреч. Владимир Путин, в свою очередь, предложил в следующий раз провести переговоры в Москве.