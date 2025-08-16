Стив Самарин о саммите на Аляске: «Заложен очень серьёзный камень в этот фундамент, и миром запахло»

Хотя непосредственно после встречи Владимир Путин и Дональд Трамп не сделали громких заявлений, ограничившись тем, что диалог прошел продуктивно и стороны продолжат работу над урегулированием украинского конфликта, уже очевидно: этот контакт заставил «колесики крутиться».

Напомним, российско-американские переговоры в Анкоридже продлились почти три часа в формате 3 на 3. Эта встреча Путина и Трампа стала самой продолжительной за все время контактов. Обсудили множество тем. Ключевой из них, ожидаемо, стал украинский конфликт, однако на Аляску президентов привело в том числе и желание восстановить отношения двух сверхдержав. И, похоже, «потепление» действительно наступило.

Ряд характерных деталей эксперты подметили еще в момент приветствия. Долгое рукопожатие, краткая доверительная беседа президентов, совместная поездка к месту проведения переговоров. Все это говорит: динамика наметилась положительная. И это ощущается не только на уровне лидеров, но и граждан обеих стран.