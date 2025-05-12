Белорусский детский фонд проводит встречи с блогерами о подаче информации для детей

Людмила Кондрашова, председатель Белорусского детского фонда:

Вот мы сейчас с «А1» запустили акцию с блогерами. Да, вы знаете, что мы проводим встречи об ответственном блогерстве, о подаче информации для детей, потому что наши дети слушают кого?

Алена Сырова, СТВ:

Лидеров мнений.

Кирилл Казаков, СТВ:

Хорошо бы, если бы эти лидеры мнений несли такую же ответственность, потому что пока мы буквально две программы назад говорили о том, что СМИ несут ответственность, блогеры, к сожалению, ее не несут. Что там говорится, это второй вопрос.

Людмила Кондрашова:

Пока 20 человек в команде, и поверьте, что те, которые участвуют в этой программе с детским фондом при поддержке «А1», они как раз и говорят о том, что наши зрители слушают нас и мы ответственны в том, что подаем. Там же тоже есть разные блогеры, правильно?