На Кубке Салея по хоккею прошли три поединка в группе «Б» – результаты матчей

На ледовых аренах Беларуси продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея. Сегодня прошли три поединка, и все в группе «Б», рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В одном из них «Химик» принимал «Металлург». Хозяева вышли вперед на пятой минуте – точный бросок в активе Павла Чернова. Довольно скоро Виктор Бовбель восстановил паритет. Однако еще до перерыва Александр Козинов обеспечил преимущество команде из Новополоцка. Во втором периоде цифры на табло не изменились. А в заключительной трети Юрий Веремеенко перевел дуэль в овертайм. Который также не выявил сильнейшего. Исход встречи решился в серии послематчевых бросков, где точнее оказались «сталевары». Победа – 3:2. «Металлург» вышел в плей-офф турнира со второй позиции, набрав девять баллов в шести турах.

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:

Я бы первым хотел поблагодарить наших болельщиков, которые сегодня приехали. Неблизкий путь, выходной день, приехали нас поддержать. Наши болельщики – это часть нашей команды, мы благодарны им за поддержку. Что касается игры, хороший матч был, быстрый матч. Немножко мы не вошли в него в начале, раскатились, думаю, первые минут 10, наверное, такая была игра, не совсем та, которую мы хотим видеть, но потом немножко раскачалась команда, то есть появилась хорошая энергия. Главное – после какой-то ошибки важно дальше сыграть правильно.

«Витебск» на выезде был сильнее «Могилева». В стартовой трети команды по разу поразили ворота друг друга. Вторая 20-минутка прошла под контролем «медведей», они дважды огорчили своих визави и обеспечили комфортное преимущество. А закрепили свой успех в заключительном отрезке, забросив еще три шайбы. Разгромная виктория «северян» с результатом 6:1. Подопечные Романа Юпатова заняли первое место в своей группе, заработав 11 очков из 12 возможных.