Привыкли смотреть на «инстаграмных» мам – организатор рассказала, в чём идея проекта «Мама без фильтров»

Алена Сырова, СТВ: Мне вас очень захотелось пригласить на нашу программу по этой теме, потому что увидела в социальных сетях рекламу о том, что вы инициировали проект «Мама без фильтров». 15 числа, по-моему, он пройдет, масштабный форум. И я, когда прочитала концепцию, мне это откликнулось и показалось чем-то таким новым, не в обиду всем тем, кто профессионально занимается. Потому что проекта, который бы поддерживал женщин и давал возможность им поговорить о том, что наболело, по крайней мере, как заявлено, вроде как и не было. Как вам вообще пришла вот эта идея решиться на эту всю масштабную движуху, имея маленького ребенка на руках?

Идея появилась после рождения моей дочери. Моей дочке год и пять месяцев почти. И вот просто случайно, гуляя в парке, я высказывала свое мнение супругу относительно того, мне бы хотелось организовать какое-то оффлайн-мероприятие. Вы сейчас очень много говорили об онлайн-мероприятиях. Мы все, конечно, живем в век информационного прогресса, но, тем не менее, живое общение никто не заменит. Это мой субъективный взгляд, и, я думаю, многие со мной согласятся. И хотелось бы объединить под этим «зонтиком» женщин, будущих мам, молодых мам, как я, и уже более опытных мам, у которых детки до 7 лет.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вика, смотрите, просто я тоже считаю очень позитивный опыт именно потому, что мы в первой части программы говорили о том, что должен появиться некий пример, когда молодые ребята, которые только начинают строить жизнь, они вдруг видят какой-то ориентир и, собственно говоря, они тоже хотят заводить детей. Виктория Меннанова, человек, который публичен в сетях, она выступает на большом количестве общественных мероприятий, она связана со спортом, она каким-то образом, мелькает, условно говоря, в этой медиатусовке. Понятное дело, что человек, который видит, знает, понимает, приходит, видит историю материнства, он тоже говорит: «Она может, почему я не могу?» Вот эта история, конечно, она очень ценна. И, на ваш взгляд, в Беларуси это медиапространство людей, которых многие называют, условно говоря, лидерами общественных мнений, оно достаточно в материнстве?

Виктория Окулевич:

Сейчас я столкнулась с тем, когда мы стали работать и с блогерами в том числе, поскольку я не была с ними знакома, что, на самом деле, их немало: блогеров, которые транслируют и позиционируют позитивное материнство, у которых много детей, и они именно за то, чтобы женщины рожали, поскольку в нашей стране, естественно, созданы все условия для этого. Вы знаете, просто многие привыкли смотреть на женщин, которые, как мы говорим, «инстаграмные» мамы. Мы не будем брать там белорусскую аудиторию, возьмем известных блогеров, да, медийных, у которых все вроде красиво, они сами все успевают, и детки в то же время. Многое, остается за кадром. Я почему об этом сказала? Потому что у меня идея эта в голову пришла, потому что я столкнулась, знаете, с так называемым выгоранием. Потому что я, естественно, всю жизнь человек активный, работающий, и кажется, этому в школе не обучают нигде, и ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно воспитать гражданина, человека. И просто хочется, чтобы мамы не стеснялись, обменивались опытом. Ведь порой даже просто доброе слово поможет.

