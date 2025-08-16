Эту плетёнку оценил Лукашенко! Самые яркие моменты каравай-феста «Бацькава булка»

Праздник в Свислочи, который можно найти по аромату хлеба, привлекает тысячи гостей из Беларуси и зарубежных стран своей самобытностью, добрыми традициями, насыщенной программой и, конечно, вкусом «Бацькавай булкі». Каравай-фест – это не только дегустация самых свежих и необычных хлебобулочных изделий. Здесь и конкурсы профессионального мастерства пекарей, и мастер-классы по изготовлению той самой знаменитой бацькавай булки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обычная свислочская плетенка благодаря оценке Президента стала мучным трендом Беларуси и поводом для создания фестиваля. Наш телеканал традиционно является главным информационным партнером каравай-феста. Прямо сейчас в Свислочи работает наша передвижная телестанция и группа трансляции. Телеверсию концерта можно будет посмотреть 17 августа в 21:05 на СТВ. Также весь день на празднике работает наш корреспондент Галина Буро. О мощной новинке феста, трактор-триале, ярких моментах и удивительной истории праздника – в нашем сюжете.

Старты долгожданны. Таких соревнований механизаторам не хватало. Трактор-триал – новинка каравай-феста «Бацькава булка».

Я мечтал давно об этом. Полоса препятствий на скорость и точность. Это для истинных виртуозов полей. На трассе есть возможность проявить опыт и мастерство, ведь сеять и пахать – это их ежедневный хлеб. Потому и эмоции от соревнований такие...

Было вкусно! Вкусно – это негласный девиз каравай-феста. Здесь по-родному, по-доброму, по-отечески пахнет хлебом. Каждый может отведать выпечку, в которую вложено столько труда и аграриев, и пекарей.

Центральное место ей – свислочской плетенке, которую бацькавай назвали сами местные жители после визита в райцентр Президента четыре года назад.

Ирина Русак, методист отдела методической работы Свислочского центра культуры и народного творчества:

Когда он попробовал эту булку, ему она понравилась. Он когда рассказал это все по телевизору, наши жители это все увидели, услышали. И с тех пор в нашей Свислочи все называют нашу знаменитую плетенку бацькавай булкой. Бацькава булка и в целом свислочский каравай-фест стали символами труда на земле, традиций, процветания и единства, не зря говорят: хлеб на столе – мир на земле, продовольственная безопасность обеспечена.

Спасибо за труд хлеборобов – сегодня не на словах. Механизатору сельхозпредприятия «Хоневичи» Владимиру Лигеру, передовику, за труды подарок – новый алый железный конь. Ключи из рук губернатора. Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

Тут люди села собрались. В основном это те, кто на фермах раздает корм, те, кто выполняет разные транспортные задачи. Скорее всего, и полевые тут есть трактористы. Наверное, и те, кто на энергонасыщенных, на больших ездит. Для них он теперь как игрушка.