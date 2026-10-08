Новости по тегу #Многодетные семьи в Беларуси

Сегодня семья Авдейчук – одна из самых многодетных во внутренних войсках. Коллеги признаются, что история Елены стала примером того, как можно успешно совмещать службу, семейные ценности и воспитание детей.
Участники конкурса «Семья года» приехали в Минск, где будут бороться за престижный титул. В финале 7 лидеров областных этапов. Кто победит – узнаем 10 октября.
Участники конкурса «Семья года» приехали в Минск, где будут бороться за престижный титул.
На своем подворье полесская цветочница выращивает хризантемы. В ее теплицах одновременно зацветают более 30 тысяч кустов.
«Ключевым элементом на сегодняшний момент является строительство жилья по государственному заказу, то есть это жилье под ключ, когда мы предлагаем очередникам уже не строить, а приобретать готовые квартиры».
Разбирались в авторском проекте Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ.
Символичную реликвию вручили и семье Морозовых из Крупок. Супруги Александра и Вадим воспитывают двух дочерей – Божену и Арину. А недавно в семье произошло пополнение: родился долгожданный сын Кирилл. Льняная рубашка стала ценным и знаковым подарком. А также оберегом на всю жизнь.
Участницы встречи смогли не только протестировать новинки белорусской косметической индустрии, но и получить полезные рекомендации от экспертов.
В Беларуси для родителей действует целая система социальных гарантий, льгот и выплат. Обсуждаются и новые подходы. Как меняются меры поддержки семей с детьми и от чего зависит демографическое будущее страны?
А прямо сейчас участницы проекта проводят генеральную репетицию – последние штрихи перед выходом на большую сцену.
Размер господдержки – 30 % от бюджета прожиточного минимума, или более 159 рублей на каждого школьника.
Средства полагаются тем, кто воспитывает трех и более детей до 18 лет.
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