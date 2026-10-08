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Новости по тегу #Многодетные семьи в Беларуси

В семье военнослужащих внутренних войск МВД родилась двойня: теперь у них семеро детей
08 октября 2026 07:15

В семье военнослужащих внутренних войск МВД родилась двойня: теперь у них семеро детей

Лобович: многодетная семья – это приоритет социальной политики Республики Беларусь
07 октября 2026 19:07

Лобович: многодетная семья – это приоритет социальной политики Республики Беларусь

Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет в Минске 10 октября
07 октября 2026 14:06

Финал республиканского конкурса «Семья года» пройдет в Минске 10 октября

Многодетная мама из Пинского района создала уникальную домашнюю плантацию
05 октября 2026 17:15

Многодетная мама из Пинского района создала уникальную домашнюю плантацию

Комплексный подход! Эксперт рассказал, благодаря чему удается гарантировать многодетным улучшение жилищных условий
29 сентября 2026 06:48

Комплексный подход! Эксперт рассказал, благодаря чему удается гарантировать многодетным улучшение жилищных условий

Кредит на 40 лет, отсрочка платежа, субсидия: как строят жилье многодетные семьи в Беларуси
27 сентября 2026 17:41

Кредит на 40 лет, отсрочка платежа, субсидия: как строят жилье многодетные семьи в Беларуси

Свыше 200 многодетных семей в Минской области получили символичный оберег «Бацькава кашуля»
25 сентября 2026 14:05

Свыше 200 многодетных семей в Минской области получили символичный оберег «Бацькава кашуля»

В Доме Белорусского союза женщин прошла встреча с многодетными мамами
03 сентября 2026 14:26

В Доме Белорусского союза женщин прошла встреча с многодетными мамами

Как поддержка семей влияет на демографию Беларуси? Интервью с Наталией Павлюченко
23 августа 2026 13:50

Как поддержка семей влияет на демографию Беларуси? Интервью с Наталией Павлюченко

«Многодетные мамы могут все!» 22 августа назовут имя победительницы конкурса «Краса Беларуси – 2026»
21 августа 2026 17:22

«Многодетные мамы могут все!» 22 августа назовут имя победительницы конкурса «Краса Беларуси – 2026»

Более 10 тыс. многодетных семей в Минске получили единовременную выплату к школе
10 августа 2026 17:52

Более 10 тыс. многодетных семей в Минске получили единовременную выплату к школе

Выплата матпомощи для многодетных семей к школе началась в Беларуси
02 августа 2026 07:50

Выплата матпомощи для многодетных семей к школе началась в Беларуси