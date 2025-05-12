Леонид Недень: когда приходит женщина по бесплодию – мы начинаем обследовать мужчину
На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, какова роль государства в поддержке семей. Многодетность – современный тренд? Как молодежь относится к созданию семьи?
Алена Сырова, СТВ:
Не так давно об этом читала, что один из моментов, по которым мы где-то притормаживаем в деторождении, это то, что есть семьи, в которых семейная пара, какое-то время у них нет детей, они пытаются, пытаются, пытаются. Женщины, как правило, обследуют себя вдоль и поперек, они в этом плане тревожны. Все-таки мужчины в нашем менталитете идут обследоваться в последний момент.
Леонид Недень, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:
Я здесь немножко не согласен, потому что когда приходит женщина по бесплодию, первое, что мы начинаем, это обследовать мужчину. Мы снимаем все проблемы и все вопросы. Мужчину обследовать проще: быстро и один раз.
Елена Улезко, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя» по педиатрии, доктор медицинских наук:
Увеличилось бесплодие мужского характера.
Леонид Недень:
Как раз таки за последние 10 лет. Как ни парадоксально, как раз таки, это наш образ жизни.
Алена Сырова:
А как вы занимаетесь этим?
Елена Улезко:
Дополнительное обследование.