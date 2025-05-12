Младенческая смертность и рождаемость – в Минздраве рассказали, какие места в рейтингах занимает Беларусь

Леонид Недень, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси:

Если брать медицину, то медицина у нас на самом деле хорошая. На сегодняшний момент, если брать область акушерства и гинекологии, то Республика Беларусь занимает ведущие места. Мы входим в топ-10 стран из 236 стран, по-моему, 10 место занимаем по младенческой смертности. Это самые низкие показатели. Причем этот показатель мы держим на протяжении многих лет. Мы входим в топ-25 стран по рождению. Сегодня каждые роды у нас проходят с участием медицинского персонала.

Мы входим в топ-40 стран, то есть на 40-м месте в странах по рождению детей. Все то, что вы говорите в плане молодежи, это все правда. Единственный большой нюанс, это все нужно было обсуждать 20 лет назад и говорить. Казалось, там было все хорошо, там были другие проблемы. Тогда финансовые инструменты даже были не такие, если брать сегодня то, что возможности семьям, которые рожают детей. Вы правильно говорите, что нужно работать с молодежью, и мы сегодня работаем, Минобразование работает в центрах, дружественных подросткам, объясняем про здоровый образ жизни, про семью и так далее, то есть каноны семьи и что это такое. Сегодня эта работа очень большая, она идет. К сожалению, не хватает информационной составляющей в плане информационной рекламы про многодетные семьи, фильмы про многодетные семьи, о том, как живут в этих семьях. Ведь это же то, что должно быть показано каждый день. Не блогеры, которые чайлдфри. Вы сегодня в интернете найдете про чайлдфри гораздо больше, чем про многодетных семей.