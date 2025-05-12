Государство пошло на поддержку первого ЭКО, которое совершенно бесплатно – Людмила Кондрашова

Людмила Кондрашова, председатель Белорусского детского фонда:

Вот почему сложности первого ребенка? Насколько мы знаем, что в нашей стране государство пошло на то, что поддержка именно первого ЭКО, которое совершенно бесплатно. Сейчас, я знаю, что рассматривается вопрос второго. То есть мы говорим о том, что есть здоровье, а есть, хорошо, желание – это одно, это действительно составляющая, потому что наша молодежь, так мы, наверное, их научили, что они стремятся, прежде всего, первое – сделать карьеру. И сейчас средний возраст, действительно, создателей семьи немножечко больше. Они хотят, молодые люди, создать карьеру. И, конечно, огромнейшая поддержка, именно государственная, поддержка семей и желание детей, мне кажется – это то, что говорил Валерий Анатольевич, это мы должны говорить.

Мы упустили, мне кажется, тот период времени, когда мы говорили о том. Нам казалось, что наша семья, в которой мы живем, это само собой разумеется, оно так должно быть, и вот так оно, вот так наши дети, наше окружение, оно должно этому следовать. Оказывается, нет. Действительно, нужно говорить. Еще никто в мире не отрицал того, что самое важное в человечестве – это общение, это человечность, это коммуникация. Никакой искусственный интеллект не заменит общение между собой, а это и есть, когда два молодых человека, женщина и мужчина, начинают коммуницировать не через искусственный интеллект...

Кирилл Казаков, ведущий:

Просто когда про искусственный интеллект решает за нас, да? То есть есть люди, которые решают за нас.

Людмила Кондрашова:

Это же абсурд, понимаете? Это же абсурд. И поэтому наши ценности прежде всего, да, это, мне кажется, материнство, детство, семья, это то, что делает государство, есть фундамент. А то, что сейчас, это нам нужно просто говорить и бить колокола везде и во всем, что общение никто не изменит, и после общения, правильных коммуникаций и будут создаваться семьи, будут общаться и будут, конечно же, рожать нам подрастающие поколения.