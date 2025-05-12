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Новости по тегу #Анастасия Боброва

Чтобы белорусов стало больше! Мамы, врачи и другие эксперты обсудили, как повысить рождаемость
12 мая 2025 18:33

Чтобы белорусов стало больше! Мамы, врачи и другие эксперты обсудили, как повысить рождаемость

Анастасия Боброва: у Президента тонкая интуиция, он говорит, сильная женщина – сильная страна
11 марта 2025 09:45

Анастасия Боброва: у Президента тонкая интуиция, он говорит, сильная женщина – сильная страна

Главное достижение – качество. Какие условия создаёт государство для многодетных семей?
22 января 2025 13:27

Главное достижение – качество. Какие условия создаёт государство для многодетных семей?

К чему готова Беларусь? Положения Концепции нацбезопасности и Военной доктрины разобрали эксперты
22 января 2024 18:41

К чему готова Беларусь? Положения Концепции нацбезопасности и Военной доктрины разобрали эксперты

Какая семья может считаться благополучной? Обсудили эксперты
02 октября 2023 19:15

Какая семья может считаться благополучной? Обсудили эксперты

Шпилевская: мы должны возвращать моду на многодетные семьи, показывать, что это счастье
02 октября 2023 18:53

Шпилевская: мы должны возвращать моду на многодетные семьи, показывать, что это счастье

Насколько эффективна демографическая поддержка в Беларуси? Рассказали в НАН
02 октября 2023 18:29

Насколько эффективна демографическая поддержка в Беларуси? Рассказали в НАН

Беларусь среди лидеров по достижению ЦУР. Каким опытом мы можем поделиться с другими?
12 мая 2023 17:19

Беларусь среди лидеров по достижению ЦУР. Каким опытом мы можем поделиться с другими?

За ЭКО обращаются чаще во второй половине репродуктивного возраста. Почему так?
14 ноября 2022 20:17

За ЭКО обращаются чаще во второй половине репродуктивного возраста. Почему так?

«У мамы ребёнок, у отца ребёнок». В каких случаях семья может считаться многодетной?
14 ноября 2022 20:16

«У мамы ребёнок, у отца ребёнок». В каких случаях семья может считаться многодетной?

Насколько востребована процедура ЭКО в Беларуси?
14 ноября 2022 19:56

Насколько востребована процедура ЭКО в Беларуси?

«Пристройку сделать». Можно ли использовать семейный капитал для ремонта?
14 ноября 2022 19:20

«Пристройку сделать». Можно ли использовать семейный капитал для ремонта?