Новости по тегу #Анастасия Боброва

Какие стимулы повышения рождаемости можно дать молодежи? Почему белоруски боятся становиться мамами? Как часто мужья присутствуют на родах? И как сделать так, чтобы в нашей стране дети появлялись чаще? Эти и другие вопросы обсуждали спикеры ток-шоу.
Александр Григорьевич напоминает и мужчинам о том, что за вашими плечами – женщины. Они способны выполнять вашу работу, но они не рвутся, они готовы вам помогать.
«Я бы, наверное, сказала, что мы начали возрождать традиции многопоколенной семьи, многодетной семьи, которые были исконно белорусскими».
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