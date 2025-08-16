13 команд участвуют в межотраслевом турслёте в Гродненском районе

Строители, финансовые работники, врачи и педагоги – представителей самых разных профессий объединил межотраслевой туристический слет. Он прошел в оздоровительном комплексе в Гродненском районе. Около 300 участников со всей области соревнуются за звание самых быстрых и ловких, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Областному турслету предшествовали районные этапы, где определились лидеры, которых и делегировали представлять предприятия и организации. Участвовали 13 команд. Их ждали самые разнообразные испытания. Нужно было пройти маршрут веревочного парка, попасть точно в цель в стрельбе из лука, продемонстрировать фигурное вождение на велосипедах. В программе также творческие испытания и кулинарные баталии.

Юрий Алексей, председатель Гродненского областного объединения профсоюзов: У профсоюзов Гродненской области есть ряд направлений деятельности. Одно из них является туристическим. И сегодня мы собрали областной турслет, на котором наши команды по отраслям, АПК, команды Белпрофмаша, команды здравоохранения будут показывать свое спортивное мастерство. Такие мероприятия консолидируют людей, ну а профсоюз этому всегда помогает.

Алексей Кулевич:

Буду участвовать в квесте, потому что это такой спортивный вид, в котором будет несколько конкурсов одновременно. Я люблю спорт, поэтому так как мы все здесь собрались поучаствовать в спортивных мероприятиях, буду участвовать конкретно в данном виде.

Лишь победители получили возможность представлять свои организации на республиканском турслете. Но абсолютно каждый участник приобрел заряд энергии, новые знакомства и положительные эмоции.