Что волнует людей и чем сейчас живёт город? Подробности рабочей поездки Президента в Брест

Новости Беларуси. Пример жителей Бреста, а точнее оппозиционно настроенных жителей. Столько всего писали и показывали про аккумуляторный завод, но враз считай, что все проблемы снялись по итогу одной – и, что важно – конструктивной встречи. Не фейковой, реальной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Александр Лукашенко действительно встретился с оппозицией. Видео, скажу вам, пользуется популярностью в сети. Александр Лукашенко на встрече с брестской оппозицией: «Держи папу, не пускай его на площадь»

Такая вот непридуманная история одной полезной встречи. А таких во время поездки нашего Президента в Брест было несколько. Что волнует брестчан и как Александр Лукашенко реагирует на просьбы местных – репортаж Евгения Пустового. Эта фотография – иллюстрация политики Александра Лукашенко. Общение Президента с брестской оппозицией закончилось селфи. В странах с более давними традициями демократии главы государств так близко с оппозицией не встречаются. Так близко, что и микрофон не понадобился.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте сделаем так. Разберемся с этой политической пандемией, после выборов и проведем референдум в Бресте по поводу этого завода. Явно непопулярная вещь – не для кого, а популярная среди населения. Сядем потолкуем: как, где, что… И я с удовольствием запишу себе очко или несколько очков, что внес это предложение на референдум в Бресте. И как народ решит, так и будет. «Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте Решение главы государства поддерживают.

Те, кто ничего не решает, на этом пытались заработать политические дивиденды для себя. Но не получилось. Александр Лукашенко: «Саша 3%» уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%?» В вопросе, который не могли решить два года, точку поставили за 20 минут общения с Президентом. Он следил за этой ситуацией. Как, собственно, за всем, что происходит в стране.

Александр Лукашенко рассказал: знать все нюансы, видеть лично – это значит принимать максимально правильные решения. А поэтому маршрут главы государства во время выездов в регионы часто непредсказуем – от ферм до исполкомов. На встрече в Бресте еще один акцент – эффективны не площади, эффективен диалог. Это же в ментальности белорусского характера. Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»

Не кричать, а слышать друг друга, разговаривать и договариваться. Вот к чему призывает действующая власть. Ведь чаяния группы брестчан стали лишь разменной монетой для политиков и медиакратов (приверженцев власти блогеров). Ради своих политических амбиций оппоненты готовы разменять даже суверенитет государства. Александр Лукашенко об обысках в «Белгазпромбанке»: «Мы нашли флешки, жёсткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева»

Западный автодорожный обход (город задыхался от пробок), транспортный узел (железнодорожный и автовокзал – вместе), самая длинная пешеходная улица страны – брестский Арбат.

Объем производства вырос в 5,5 раза, экспорт товаров – почти в 7, а среди новых крупных промышленных производств немало примеров частного бизнеса. Хотя хватает и болевых точек: экспорт, трудовая миграция, дефицит флагманских инвестиционных проектов. По этим направлениям сейчас особая активность, пауза недопустима.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Развитие отдельного региона – это развитие всей Беларуси. Тем более сейчас, когда экономика – один из инструментов войны и экспансий, ведь на открытое противостояние с нашей страной никто не пойдет. У нас своя армия есть.

Легендарная 38-я бригада. Преемница 105-й стрелковой дивизии, соединения времен Великой Отечественной. Цель та же – Родину защищать. Но угрозы теперь другие. Гибридные. Александр Лукашенко: война будет носить иной характер, развязывание войны будет совершенно иным Главнокомандующий в теме, потому что сам ориентировал штабных стратегов на развитие сил специальных операции. Под стать рыцарям неба и модернизированная техника. Что важно, модернизированная на предприятиях нашей оборонки.

Евгений Пустовой:

Даже информационный комплекс есть. Ведь сейчас от угроз суверенитету не всегда порохом несет, чаще пандемиями информационного страха. Фейки стали козырем в геополитических играх, когда суверенные государства расшатывают, манипулируя жителями этих же стран. Андрей Равков: Вооружённые Силы имеют право принимать участие в восстановлении конституционного порядка на территории Беларуси По-офицерски честный и обстоятельный разговор и про армию, и про быт, и даже про коронавирус. Брест последним из больших городов держит удар. Если бы ввели карантин – утратили бы экономику, дармовых природных ресурсов-то нет.

Зато, говорит Президент, жесточайшая конкуренция на рынке экспорта традиционных товаров. Сойти с экономического маршрута нельзя, поэтому важно держать ситуацию под контролем. Александр Лукашенко: «В первую очередь – защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ» В Бресте Президент провел 18 часов: с четырех утра до десяти вечера. Встретил рассвет в крепости и встретился с ветеранами, десантниками, чиновниками и местной оппозиций. На память – много задач и впечатлений.

Фотография Александра Лукашенко с оппонентами власти вполне может стать одной из любимых нашим Президентом.