Железные факты, точные цифры, тенденции. «РТР-Беларусь» запускает новое ток-шоу «Мнения»! На аналитическую арену дебютной программы вынесут тему, которая беспокоит весь мир на протяжении последних лет – украинский вопрос. Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог:

Так называемая линия дронов в некотором смысле калька с того, что декларировала Украина еще весной – запуск собственной некой «линии дронов». По крайней мере, бюджеты под нее выделяются, она не появилась, но вопрос не в этом. Схожая ситуация сейчас с европейцами. В Копенгагене на встрече европейских лидеров эта самая «линия дронов» обсуждалась. Договорились договариваться.

Я бы обратил внимание немножко на другое. Когда вы спрашивали относительно того, как реагировать на все заявления вокруг учений, проходивших в Беларуси, я бы акцентировал внимание на том, что, к сожалению, западная граница Союзного государства и западная граница Беларуси – это вероятный регион, где к концу десятилетия в результате милитаризации Европы могут возникнуть ситуации провокативного характера.

Целью Запада, точнее части европейских государств, а также Великобритании как неевросоюзной части НАТО, является запуск конфликтов на, условно говоря, границе России, границе Союзного государства, на которые Россия, по их мнению, не ответит ботаническими экспериментами.

Приходит время ботанических экспериментов с «Ясенями», «Орешниками» и «Тополями» – Ордуханян. Подробнее.

То есть не будет, по их мнению, перейдена экзистенциальная граница, но тем не менее при этом будут созданы предпосылки для вовлечения Союзного государства и России в затяжные конфликты, которые будут сдерживать развитие Союзного государства, сдерживать развитие промышленной и инновационной базы Союзного государства и ограничивать, скажем так, возможности экспорта. С перспективой, как они полагают, расшатывания внутриполитической ситуации в России и Беларуси.

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