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Британский политолог заявил, что Западная Европа больна лихорадкой войны

12 октября 2025 19:10
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Железные факты, точные цифры, тенденции. РТР-Беларусь запускает новое ток-шоу «Мнения»! На аналитическую арену дебютной программы вынесут тему, которая беспокоит весь мир на протяжении последних лет – украинский вопрос. Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Британский политолог заявил, что Западная Европа больна лихорадкой войны-2

Ричард Саква, политолог, публицист:
Конечно, у нас в Европе, в Западной Европе, есть воинственная лихорадка – war fever. И вы знаете, это надо что? Лечить! Не просто избежать заражения этой болезнью…

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вы очень правильно сказали. Вот здесь страшная фраза. Сдержанность и готовность к мирному разрешению Европой сегодня воспринимается как слабость. Вот это самое страшное. И уже те, кто не имеет никаких сил, начинают лаять не только на медведя, по-русски говоря. Зачем это делается?

Ричард Саква:
Первое, это говорят, что надо в самом деле очень сильный удар. Может быть, какой-то ядерный ответ. Это, конечно, крайность. Второе, просто надо, во-первых, продолжать восстановление нормальных отношений с Вашингтоном. Он, может быть, будет как-то сдерживать союзников из Западной Европы. Но у нас, я имею в виду Западную Европу, этот феномен, это воинственная лихорадка, это очень опасно, вообще очень сложное какое-то явление. И для вас, вам надо смотреть, защищаться, конечно, действовать разумно, спокойно, дипломатично.

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# Международная политика # Николай Бузин

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