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Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще

28 июня 2020 17:39
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Новости Беларуси. Беларусь становится главным логистическим центром европейского региона. А Брест и Барановичи – это ключевые точки Нового шелкового пути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Открыть Полесье миру поможет новая магистраль вдоль южной подошвы страны. Трасса Брест – Гомель станет четырехполосной и более безопасной. Так перехватим еще больше потоков. А это за собой потянет и развитие туризма. Тому способствует и приграничный безвиз.

Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще-1

Причем удивлять туристов можно еще и своей качественной, экологически чистой продукцией сельского хозяйства. В области, кстати, лучшие показатели по экспорту молока. И вообще по развитию АПК.

Что волнует людей и чем сейчас живёт город? Подробности рабочей поездки Президента в Брест

Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Помню, одна старушка подошла ко мне, за руку дергает, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще. Я помню, когда я военным дал команду, чтобы они изучили вопрос подобный и особенно на Полесье, в других городах, тогда я снял все наши хлебопекарни военные и направил туда, чтобы людям испечь хлеб. Вот, от чего мы шли и с чего мы начинали.

Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще-7

Для Александра Лукашенко город Брест – не чужой: город становления личности, годы армейской службы. Сейчас это, конечно, не тот Брест. За 20 лет город изменился: из заштатного областного центра стал западными воротами страны. 

Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще-10

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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