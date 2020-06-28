Президент Беларуси: старушка подошла ко мне, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще

Новости Беларуси. Беларусь становится главным логистическим центром европейского региона. А Брест и Барановичи – это ключевые точки Нового шелкового пути, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Открыть Полесье миру поможет новая магистраль вдоль южной подошвы страны. Трасса Брест – Гомель станет четырехполосной и более безопасной. Так перехватим еще больше потоков. А это за собой потянет и развитие туризма. Тому способствует и приграничный безвиз.

Причем удивлять туристов можно еще и своей качественной, экологически чистой продукцией сельского хозяйства. В области, кстати, лучшие показатели по экспорту молока. И вообще по развитию АПК. Что волнует людей и чем сейчас живёт город? Подробности рабочей поездки Президента в Брест

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Помню, одна старушка подошла ко мне, за руку дергает, говорит: «Деточка, нам бы хлеба немного». Это меня поразило вообще. Я помню, когда я военным дал команду, чтобы они изучили вопрос подобный и особенно на Полесье, в других городах, тогда я снял все наши хлебопекарни военные и направил туда, чтобы людям испечь хлеб. Вот, от чего мы шли и с чего мы начинали.