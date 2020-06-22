«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на длинный рабочий день и позднее время, Президент вышел к брестчанам. Одной из тем стало строительство аккумуляторного завода. Будущее этого предприятия определит региональный референдум. Проведут его после президентских выборов.

Что касательно аккумуляторного завода, уже два или два с половиной года идут протесты. Они идут не на ровном месте. Я лично уверен в опасности этого завода. И мнение следующее: что этот завод в этом месте опасен. Его нужно перенести.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте сделаем так. Разберемся с этой политической пандемией, после выборов и проведем референдум в Бресте по поводу этого завода. Явно непопулярная вещь – не для кого, а популярная среди населения. Сядем потолкуем: как, где, что… И как народ решит, так и будет. Скорее всего, наверное, будут, если хозяева не объяснят, что происходит там – за то, чтобы его куда-то перенести. Очень трудно в Беларуси компактный перенести куда-то будет этот завод. Скорее всего, его надо будет закрывать. Ну, может, где-то найдем. Дмитрий Бекалюк:

Можно вопрос задать? Дмитрий Бекалюк. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бекалюк – слышал такого. Нормальный парень, без маски. Маску – если в толпе, уже ладно, можете носить. Но мой вам совет: на улицу маску не надевайте. Вы задерживаете, наоборот. Если, конечно, больная, то лучше не ходить. В магазин вышел – и бегом домой. Дмитрий Бекалюк:

Александр Григорьевич, вы в прошлом году приезжали на 1000-летие, поздравили Брест с 1000-летием. И вселили надежду в брестчан, высказав свое мнение, что… Я про аккумуляторный завод буду говорить. Александр Лукашенко:

Так уже ведь приняли решение. Дмитрий Бекалюк:

Можно еще раз?

Александр Лукашенко:

Дима, мы приняли решение, и общественность решит. Я знаю, он прав. У нас в Бресте достаточно проблемных заводов, среди них (на котором я обязательно побуду) электроламповый. Понимаете, без лампочки Ильича никто жить не будет. А сегодня же светодиодные и прочие. Они освоили это производство. Почему их не поддержать? Это как фарфоровый завод у нас в Добруше. Один на постсоветском пространстве остался. Конечно, я его буду поддерживать, потому что у него огромный рынок. Точно так и здесь: много этих предприятий, мы их будем поддерживать. А по аккумуляторному как решите, так и будет – я вам это гарантирую. Я вам просто обещаю. Дмитрий Бекалюк:

Мы просим вашей поддержки, Александр Григорьевич. Александр Лукашенко:

Нет, я буду нейтральную занимать позицию. Я организую референдум, а вы – только без гвалта, без шума, определим место – будете звать людей, дебатировать. Ну, как на выборах. Дмитрий Бекалюк:

Александр Григорьевич, ну это железобетонно, как вы говорите, что будет референдум? Александр Лукашенко:

А что, ты меня можешь упрекнуть, что я когда-то обещал чего-то сделать и не сделал? Дмитрий Бекалюк:

Александр Григорьевич, нет. Александр Лукашенко:

Это самое простое. Деньги соберем все на референдум – это копейки.

Дмитрий Бекалюк:

Мы готовы. Александр Лукашенко:

Ты тоже не бедный, я знаю, дашь немного. Дмитрий Бекалюк:

Я грыз камни и пахал песок, чтобы чего-то достичь, как и вы. Александр Лукашенко:

Я не хочу, чтобы в моей родной Беларуси не только оппозиционный Бекалюк, ну как его называют... Дмитрий Бекалюк:

Я только в экологическом протесте. Александр Лукашенко:

Самый большой сторонник экологический у вас – это Президент Беларуси. Потому что для меня это святое. Даже я, будучи Президентом, дрожу за каждое деревце и сам их высаживаю, скотину какую-то кормлю, на земле работаю. Поэтому вот тут я твой сторонник. Но давай сопоставим все за и против и примем решение. Дмитрий Бекалюк:

Сейчас брестчан волнует земля, которая полита кровью наших дедов, которую нам завоевали и дали право жить на этой земле. И мы не хотим, чтобы она была отравлена. И если, как вы сказали, он состоится, как вы сказали, этот референдум, брестчане только будут благодарны.