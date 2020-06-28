Александр Лукашенко: коррупция – это ржавчина, которая разъедает всё. Это прямой путь уже не к революции, а к майдану

Новости Беларуси. Обстоятельный диалог с активом Брестского региона – это позиция Президента Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Если глобально, то никаких новых резких заявлений. Еще одна встреча в Бресте и еще один пласт вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бизнес, который честно работает на благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Я хочу повторить, это принципиально на будущее, чтобы вы понимали: который работает во благо нашей страны и народа. Ну а если какое-то жулье, притом внаглую, нарушает закон и пытается жить за счет того, чтобы утащить у соседа или подальше, жить за счет чужого (частного или государственного – не важно) и этому есть неопровержимые доказательства, у нас с ним поступают, как и во всех цивилизованных странах – по закону.

Я знаю, что такое коррупция, я знаю, что это ржавчина, которая разъедает всё. И это прямой путь уже не к революции, как говорят, а к майдану. Наш народ не потерпит коррупционных проявлений и появления олигархата в нашей стране.