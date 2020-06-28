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«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик

28 июня 2020 17:40
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Новости Беларуси. Не только комфорт для жизни, но и условия для бизнеса. Современные жилые комплексы, которые сейчас активно строят в столице, играют все более значимую роль в развитии города, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это ведь еще и новые возможности для предприимчивых людей.

Яркий пример – комплекс «Маяк Минска». Первый в столице, который начинали строить по принципу «город в городе», ведь здесь есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура.

Тему продолжит Оксана Семашко.

Считанные свободные квартиры – их количество стремительно сокращается. В грандиозном комплексе «Минск Мир» свободными остались сегодня менее 800 квартир.

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-1

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-3

Новый стандарт и формат жизни и крупнейший объект. Много коммерческих помещений, общественных объектов и объектов городской инфраструктуры. Признанный самым масштабным проект Европы реализуют в Минске.

Елена Болкунова купила квартиру в доме «Эмиратс Волна» в практически завершенном квартале.

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-6

Елена Болкунова:
Сначала определилась с застройщиком, потом с районом, то есть какие у застройщика есть предложения. Всегда импонировал комплекс «Минск Мир». Плюс всегда хотелось жить в Эмиратах. «Минск Мир» плюс Эмираты – возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси.

Безумно красивый дом. Именно у дома «Волна» очень оригинальный дизайн, поэтому и отдала предпочтение.

В «Эмиратс Волна» свободные квартиры остались только в двух секциях. Свободная планировка – возможность продумать все под себя.

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-9

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-11

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-13

Квартиры по акции на особенно выгодных условиях – в семи домах различных кварталов комплекса: «Эмиратс Волна», где первые пять секций сданы на полгода раньше срока, «Пекин», «Стамбул», «Токио», «Ницца», «Лос-Анджелес» и «Новый Орлеан».

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-16

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-18

Оксана Семашко, корреспондент:
Все дома разные – как по архитектуре, так и по внешнему виду. Это хорошо видно в уже готовом квартале «Эмиратс Люкс». Общие современные технологии строительства и развитая инфраструктура кварталов. В каждом квартале – школа или сад с большими стадионами и бассейнами. А в квартале «Эмиратс Люкс» – собственный торговый центр.

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-21

Все это в пяти минутах езды от Красного костела и площади Независимости на авто. Будет и метро. Строительство станций новой ветки завершается.

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-24

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-26

Центром деловой активности не только района, но и города станет Международный финансовый центр, который активно возводят в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ подписаны на правительственном уровне. Это тысячи рабочих мест. Запроектирован и новый городской парк по центральной оси застройки.

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-29

Пока самые выгодные цены, но только до конца июля. Наибольшая выгода для тех, кто заплатит сразу (неважно, своими средствами или за счет кредита). От «Беларусбанка» в первый год ставка менее 4 %, во второй и третий – 9 %, менее 14 % – в последующие годы. На срок до 20 лет в рублях. Можно и в рассрочку, первый взнос – 30 %. А дальше – до 120 ежемесячных платежей. По цене это получается в месяц как за аренду жилья. Но здесь платите за свое.

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-32

«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик-34

В квартале «Северная Америка» скидка на квадратные метры 10 %. А если бронировать и покупать через сайт, выгода до 5 000 рублей. Экономит и время, и деньги.

Лето – лучшее время покупать. И надо учитывать, что каждая акция имеет свойство заканчиваться, как и свободные квартиры в комплексе «Минск Мир». Напомним, свободных осталось только 800.

*На правах рекламы

# Реклама # общество # Оксана Семашко # Елена Болкунова # Фотофакт

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