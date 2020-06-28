«Возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси». Чем уникально жильё в комплексе «Минск Мир» и какие акции предлагает застройщик

Новости Беларуси. Не только комфорт для жизни, но и условия для бизнеса. Современные жилые комплексы, которые сейчас активно строят в столице, играют все более значимую роль в развитии города, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это ведь еще и новые возможности для предприимчивых людей. Яркий пример – комплекс «Маяк Минска». Первый в столице, который начинали строить по принципу «город в городе», ведь здесь есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Тему продолжит Оксана Семашко. Считанные свободные квартиры – их количество стремительно сокращается. В грандиозном комплексе «Минск Мир» свободными остались сегодня менее 800 квартир.

Новый стандарт и формат жизни и крупнейший объект. Много коммерческих помещений, общественных объектов и объектов городской инфраструктуры. Признанный самым масштабным проект Европы реализуют в Минске. Елена Болкунова купила квартиру в доме «Эмиратс Волна» в практически завершенном квартале.

Елена Болкунова:

Сначала определилась с застройщиком, потом с районом, то есть какие у застройщика есть предложения. Всегда импонировал комплекс «Минск Мир». Плюс всегда хотелось жить в Эмиратах. «Минск Мир» плюс Эмираты – возможность жить в Эмиратах, но в Беларуси. Безумно красивый дом. Именно у дома «Волна» очень оригинальный дизайн, поэтому и отдала предпочтение. В «Эмиратс Волна» свободные квартиры остались только в двух секциях. Свободная планировка – возможность продумать все под себя.

Квартиры по акции на особенно выгодных условиях – в семи домах различных кварталов комплекса: «Эмиратс Волна», где первые пять секций сданы на полгода раньше срока, «Пекин», «Стамбул», «Токио», «Ницца», «Лос-Анджелес» и «Новый Орлеан».

Оксана Семашко, корреспондент:

Все дома разные – как по архитектуре, так и по внешнему виду. Это хорошо видно в уже готовом квартале «Эмиратс Люкс». Общие современные технологии строительства и развитая инфраструктура кварталов. В каждом квартале – школа или сад с большими стадионами и бассейнами. А в квартале «Эмиратс Люкс» – собственный торговый центр.

Все это в пяти минутах езды от Красного костела и площади Независимости на авто. Будет и метро. Строительство станций новой ветки завершается.

Центром деловой активности не только района, но и города станет Международный финансовый центр, который активно возводят в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая. Партнерские соглашения с ОАЭ подписаны на правительственном уровне. Это тысячи рабочих мест. Запроектирован и новый городской парк по центральной оси застройки.

Пока самые выгодные цены, но только до конца июля. Наибольшая выгода для тех, кто заплатит сразу (неважно, своими средствами или за счет кредита). От «Беларусбанка» в первый год ставка менее 4 %, во второй и третий – 9 %, менее 14 % – в последующие годы. На срок до 20 лет в рублях. Можно и в рассрочку, первый взнос – 30 %. А дальше – до 120 ежемесячных платежей. По цене это получается в месяц как за аренду жилья. Но здесь платите за свое.