Как дети помогают в спортивной карьере родителей. Поговорили с Анастасией Мирончик-Ивановой

Наши медальные традиции дают повод для гордости и, конечно, мотивацию молодому поколению. Иногда атлеты достигают победных вершин в зрелом возрасте, когда уже созданы семьи и есть дети. Анастасия Мирончик-Иванова, лидер национальной сборной по легкой атлетике, в 2019 году на чемпионате Европы в помещениях показала свой лучший результат. Тогда ее сыну Глебу было 5 лет. И он болел за маму и папу Сергея, который готовил Анастасию и был ее тренером.
Сегодня Анастасия активно работает на благо страны в депутатском корпусе. В преддверии Дня матери мы пригласили семью к нам в «Спорттаймер» и поинтересовались, как дети могут стать большим стимулом в спортивной карьере родителей.
Юлия Силипицкая, ведущая:
А какой твой самый яркий день рождения в детстве? Сколько тебе было и что было такого яркого?
Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я помню свой день рождения и любимую дату. Это 13 апреля, мне было 13 лет. Я ходила в 13-ю школу и бежала кросс под 13-м номером. И вот эти 13-е числа меня преследует до сих пор в моей жизни. Я считаю, что они счастливые. И настолько мне запомнилось, что совпала эта череда чисел. Действительно он был насыщенный на эмоции. Мы выехали с родителями в Минск, меня угостили в «Макдональдсе». Пришли мои друзья потом уже, в Слуцке. Мы разделили тортик, разделили эти эмоции. Это было здорово.
Мама не верит, но я помню себя с 7 месяцев. Я повторяю определенные фразы, маме проговаривала, помню какие-то моменты из жизни. Возможно, это связано с тем, что я очень рано появилась на этот свет. Тоже, кстати, в 7 месяцев. Мама шутит, говорит: ты родилась вперед ножками, отрабатывала уже приземление.
Юлия Силипицкая:
А какое первое воспоминание?
Анастасия Мирончик-Иванова:
Я помню тепло в нашем доме, как мои родители относились друг к другу. Это трепетное отношение, как они ухаживали за мной. Как мой папа стоял над моей кроваткой ночами и где-то маму заменял в дежурствах. И это было очень трепетно, и я помню глаза папы, уставшие, но над моей детской кроваткой. Он очень хотел дочь. И вот получил такой подарок в виде сильного мужского характера в женском обличье.
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