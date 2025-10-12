Как дети помогают в спортивной карьере родителей. Поговорили с Анастасией Мирончик-Ивановой

Наши медальные традиции дают повод для гордости и, конечно, мотивацию молодому поколению. Иногда атлеты достигают победных вершин в зрелом возрасте, когда уже созданы семьи и есть дети. Анастасия Мирончик-Иванова, лидер национальной сборной по легкой атлетике, в 2019 году на чемпионате Европы в помещениях показала свой лучший результат. Тогда ее сыну Глебу было 5 лет. И он болел за маму и папу Сергея, который готовил Анастасию и был ее тренером.

Сегодня Анастасия активно работает на благо страны в депутатском корпусе. В преддверии Дня матери мы пригласили семью к нам в «Спорттаймер» и поинтересовались, как дети могут стать большим стимулом в спортивной карьере родителей.

Юлия Силипицкая, ведущая:

А какой твой самый яркий день рождения в детстве? Сколько тебе было и что было такого яркого?