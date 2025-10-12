Американцы великолепно разыграли свою партию – Бузин о стратегии США по украинскому кризису

Железные факты, точные цифры, тенденции. РТР-Беларусь запускает новое ток-шоу «Мнения»! На аналитическую арену дебютной программы вынесут тему, которая беспокоит весь мир на протяжении последних лет – украинский вопрос. Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вы знаете, может, не совсем политкорректно прозвучит, помните хорошее выражение «англичанка гадит»? Одно из направлений, которое за этим стоит, это, к сожалению, Великобритания. Второе направление – европейские элиты. А третье направление, что бы мы там ни говорили – это Соединенные Штаты Америки. Вот то, что тема, которая была поднята для того, что якобы Соединенные Штаты против этого конфликта, его хотят урегулировать.

Они хотят урегулировать. Первое, на своих условиях. Второе, в своих интересах. И третье, для того, чтобы всем остальным было плохо. И когда господину Зеленскому дали очередные гарантии, что его не бросят, а это дала ему Европа в то время, когда Соединенные Штаты выходили якобы из этого формата. А дальше был торг, какое оружие будет продано.

И мне очень понравился момент, который мы видим, понравился с точки зрения разыгранной партии, которую разыграли Соединенные Штаты. С одной стороны, мы разговариваем с Российской Федерацией, пытаемся найти точки соприкосновения, якобы останавливаем Евросоюз в его гонке в помощь Украине. И в то же время из-за спины вытаскиваем весь арсенал оружия, который у нас есть в распоряжении, и продаем НАТО, которое тут же платит за это деньги и все это отправляет в Украину. Комбинация великолепная!

Вообще для нормального экономиста это стремление, помните, как говорил Карл Маркс с Энгельсом в свое время: если 300 % прибыли, капиталист ни перед чем не остановится. Здесь прибыль не 300 % – здесь значительно больше.

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