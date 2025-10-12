Из житницы в кузницу – Зеленский собрался торговать оружием. Политический аналитик назвал это пиаром

Железные факты, точные цифры, тенденции. «РТР-Беларусь» запускает новое ток-шоу «Мнения»! На аналитическую арену дебютной программы вынесут тему, которая беспокоит весь мир на протяжении последних лет – украинский вопрос. Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Михаил Павлив, политический аналитик, политтехнолог:

Более чем сомнительная формулировка от Зеленского. Я не понимаю, честно говоря, о чем он может говорить. Хотя предполагаю, что речь идет, скорее всего, о беспилотных технологиях, которые действительно и в Украине (и уж тем более в России) продвинулись по сравнению со всем остальным светом более чем далеко. На порядок, на много голов превосходя любые другие технологии в остальных вооруженных силах мира.

Но по части производственной базы, во-первых, она регулярно в Украине выбивается. Большая часть их комплектных, серийных производств находится уже не на территории Украины. Да, действительно ведется разговор между Киевом и Вашингтоном о неком соглашении как раз по части производства и развития беспилотных технологий, но очень не похоже это на то, что Украина способна что-то экспортировать. Во-первых, и существующий гособоронзаказ украинский по части беспилотных технологий не выполняется в полном объеме на сегодня.

Выделяются огромные ресурсы, но они не поспевают за выбиваемой постоянно производственной базой. Нет никаких на сегодня и сколько-нибудь значимых серийных технологий, производственных линий производства каких-то украинских ракет, например. Поэтому я бы расценивал это скорее как некую историю про большой-большой пиар, а не про реальность.

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