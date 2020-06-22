Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хорошо учился в советские времена и нынешнюю демократию я изучал не по книжкам. Есть большинство, оно в основном всегда решает, но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами и не собираюсь вам польстить. Я считаю, что любой человек, а не только меньшинство (это уже несколько человек), имеет право высказывать свою позицию. Но с чем я никогда не соглашусь: если это меньшинство или даже большинство ведет себя агрессивно. Это не со мной.

Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России