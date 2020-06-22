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Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»

22 июня 2020 20:53
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Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хорошо учился в советские времена и нынешнюю демократию я изучал не по книжкам. Есть большинство, оно в основном всегда решает, но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами и не собираюсь вам польстить. Я считаю, что любой человек, а не только меньшинство (это уже несколько человек), имеет право высказывать свою позицию. Но с чем я никогда не соглашусь: если это меньшинство или даже большинство ведет себя агрессивно. Это не со мной.  

Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России

Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»-4

Я часто говорю: я человек деревенский, и хоть мы дрались иногда и до мордобоя доходило, но мы никогда не были антагонистами, никогда не били друг друга до полусмерти. И я человек мирный, и я не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и ту стабильность, которые сегодня существуют.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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