Президент об аккумуляторном заводе в Бресте: «Так вы же не знаете, как Басков туда попал»

Новости Беларуси. 22 июня Александр Лукашенко встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пожалуйста, приходите, разберемся. Если вы думаете, что у вас тут… Как этот ваш завод называется?
– Аккумуляторный.
Александр Лукашенко:
Ну я не знаю, как он сейчас там называется. Не надо меня к этому пристегивать, кто бы там этим ни занимался. У меня сотни тысяч таких заводов, и я не собираюсь свою судьбу связывать с какими-то жуликами и с этим заводом. Если вы не хотите каких-то там рабочих мест, ну хорошо, не надо. Если там триста или сколько мне докладывали рабочих мест. Если он грязный, он никогда не будет здесь. И не только здесь. Я не хочу уничтожить вот эту красоту. Я знаю, что вы здесь живете, а не я, как бы я не любил Брест. Поэтому вы неправильно акценты расставляете, что это «Лукашэнке патрэбен гэты завод». Да плевать по большому счету я хотел на этот завод. Жили мы без него и жить можем. Но а это завод, который у нас может быть. Почему? Аккумуляторами все пользуемся. А где берем их? На Западе. А это валюта. Поэтому давайте соберемся вместе. Если вы видите этот завод в другом месте, сбросимся и перенесем его, если нужно.
«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте
Но когда этот вопрос встал, и губернатору говорю, и этим новых хозяевам, которые со мной в хоккей не играют. То, что Басков там является тренером команды – так вы же не знаете, как Басков туда попал. Он пришел с этим человеком… Когда-то в Испании живет или жил, вот сейчас пандемия выкинула оттуда. «Хочу заводы». Господь с тобой. 26 миллионов убытков, не начав работать. Зачем? Я говорю: не понимаю, зачем? И Басков тут: вот он такой хороший и прочее. Я говорю: вот вдвоем идите. Вот был разговор какой. Я вам искренне признаю. А Басков живет возле завода, семья его живет и его детишки там. Это я говорю: вот ты иди с ним и голову закладывай за него.
Но имейте в виду: завод должен быть, если брестчане согласятся. Идите с ними и договаривайтесь. Они должны были к вам приехать. Идите с ними договаривайтесь. Договоритесь, и я вас буду поддерживать. Нам нужны аккумуляторы.
Подумайте над тем, что я сказал. Еще раз говорю. Если у вас есть какие-то вопросы, мои вопросы, вы мне их адресуйте. Я еще не забронзовел, как вы думаете, я отреагирую.