Президент об аккумуляторном заводе в Бресте: «Так вы же не знаете, как Басков туда попал»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пожалуйста, приходите, разберемся. Если вы думаете, что у вас тут… Как этот ваш завод называется?

– Аккумуляторный.

Александр Лукашенко:

Ну я не знаю, как он сейчас там называется. Не надо меня к этому пристегивать, кто бы там этим ни занимался. У меня сотни тысяч таких заводов, и я не собираюсь свою судьбу связывать с какими-то жуликами и с этим заводом. Если вы не хотите каких-то там рабочих мест, ну хорошо, не надо. Если там триста или сколько мне докладывали рабочих мест. Если он грязный, он никогда не будет здесь. И не только здесь. Я не хочу уничтожить вот эту красоту. Я знаю, что вы здесь живете, а не я, как бы я не любил Брест. Поэтому вы неправильно акценты расставляете, что это «Лукашэнке патрэбен гэты завод». Да плевать по большому счету я хотел на этот завод. Жили мы без него и жить можем. Но а это завод, который у нас может быть. Почему? Аккумуляторами все пользуемся. А где берем их? На Западе. А это валюта. Поэтому давайте соберемся вместе. Если вы видите этот завод в другом месте, сбросимся и перенесем его, если нужно.

«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте