Александр Лукашенко об обысках в «Белгазпромбанке»: «Мы нашли флешки, жёсткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И когда мы в банк пошли, вы знаете, что мы нашли в ячейках? Деньги – это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева. Поэтому мы еще не все говорим, а вы начинаете кому-то подыгрывать. Зачем? У них собственности за рубежом – куры не клюют. Они туда уедут, рано или поздно сбегут, а вы-то здесь останетесь.