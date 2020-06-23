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Александр Лукашенко об обысках в «Белгазпромбанке»: «Мы нашли флешки, жёсткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева»

23 июня 2020 19:24
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Новости Беларуси. 22 июня Президент встретился с представителями брестской оппозиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорили о многом, в том числе зашла речь и о «Белгазпромбанке».

Александр Лукашенко об обысках в «Белгазпромбанке»: «Мы нашли флешки, жёсткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
И когда мы в банк пошли, вы знаете, что мы нашли в ячейках? Деньги – это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева. Поэтому мы еще не все говорим, а вы начинаете кому-то подыгрывать. Зачем? У них собственности за рубежом – куры не клюют. Они туда уедут, рано или поздно сбегут, а вы-то здесь останетесь.

Александр Лукашенко об обысках в «Белгазпромбанке»: «Мы нашли флешки, жёсткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева»-4

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# Комитет госконтроля # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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