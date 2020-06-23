«Хотел его забрать в Минск, но он не согласился». Брестчане рассказали Президенту о своём мэре

Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О первом Президенте страны в том же Бресте память сохранится и не только в музее пограничной группы. Хотя бы тот же Западный обход – город разгружен и Брестская Библия – достояние нации.
– Западный обход. Лично от себя говорю спасибо. Думаю, Брест тоже скажет спасибо.
– Я хочу сказать пару хороших слов. У нас замечательный мэр города Рогачук Александр Степанович.
– Хотел его забрать в Минск, но он не согласился.
– Я знаю, что он с Кобрина, и он очень много чего для Бреста сделал. Он очень хороший человек. Мы благодарны за 1000-летие города, то, что вы привезли Библию.
Читайте также:
Александр Лукашенко на встрече с брестской оппозицией: «Держи папу, не пускай его на площадь»
Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России
Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»