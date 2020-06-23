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«Хотел его забрать в Минск, но он не согласился». Брестчане рассказали Президенту о своём мэре

23 июня 2020 19:03
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Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

О первом Президенте страны в том же Бресте память сохранится и не только в музее пограничной группы. Хотя бы тот же Западный обход – город разгружен и Брестская Библия – достояние нации.

«Хотел его забрать в Минск, но он не согласился». Брестчане рассказали Президенту о своём мэре-1

Западный обход. Лично от себя говорю спасибо. Думаю, Брест тоже скажет спасибо.

Я хочу сказать пару хороших слов. У нас замечательный мэр города Рогачук Александр Степанович.

«Хотел его забрать в Минск, но он не согласился». Брестчане рассказали Президенту о своём мэре-4

Хотел его забрать в Минск, но он не согласился.

Я знаю, что он с Кобрина, и он очень много чего для Бреста сделал. Он очень хороший человек. Мы благодарны за 1000-летие города, то, что вы привезли Библию.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Рогачук # Евгений Пустовой # Фотофакт

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