«Хотел его забрать в Минск, но он не согласился». Брестчане рассказали Президенту о своём мэре

Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О первом Президенте страны в том же Бресте память сохранится и не только в музее пограничной группы. Хотя бы тот же Западный обход – город разгружен и Брестская Библия – достояние нации.