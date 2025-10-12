Ордуханян: война – это единственный выход для Европы, чтобы сохранить свою субъектность

Игорь Позняк, ведущий: Такие инсайды от Киева по поводу этих провокаций не создают основы для разумных, взвешенных, эффективных переговоров. Хотя, вроде как, недавняя встреча Трампа и Путина на Аляске должна создавать эти предпосылки. Что вы думаете о том, когда же Москва и Киев сядут за стол?

Железные факты, точные цифры, тенденции. РТР-Беларусь запускает новое ток-шоу «Мнения»! На аналитическую арену дебютной программы вынесут тему, которая беспокоит весь мир на протяжении последних лет – украинский вопрос. Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист-международник, американист (Россия):

Последнее заявление нашего замминистра Рябкова, по-моему, в какой-то степени ответило на этот ваш тезис. Его не существует. Забудьте про Анкоридж – его не существует. Вернули посла – это, может быть, единственное, что можно положить, как говорится, на позитив от этой встречи. Другого здесь нет.

Я вот, кстати, как раз слушал выступление нашего английского коллеги, и я невольно подумал, насколько все-таки Запад не понимает, во что он ввязался. Нам объявлена война, вызов этот брошен, Россия никогда не отказывалась от этого. Мы всю свою жизнь пытались избегать всех войн, но если она приходила к нам как с Востока, так и с Запада, мы на нее реагировали всегда. Так вот сейчас уже, я думаю, что мы прошли точку невозврата. Я не вижу никакого дипломатического решения в этом. И это объективный процесс, это не субъективная оценка.

Я думаю, что наша позиция строится на том, что война – это единственный, собственно говоря, выход для Европы в этой ситуации, чтобы хоть в какой-то степени сохранить свою субъектность, которую она полностью потеряла.