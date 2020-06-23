Александр Лукашенко на встрече с брестской оппозицией: «Держи папу, не пускай его на площадь»

Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером общением с людьми. Среди тех, кто пришел на встречу с Александром Лукашенко, оказались и представители брестской оппозиции.

Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»

На площадь ходили два года, а общаясь с Президентом вопрос смогли решить за полчаса. В кадре места хватило и власти, и ее оппонентам.