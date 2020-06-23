Прямой эфир

Александр Лукашенко на встрече с брестской оппозицией: «Держи папу, не пускай его на площадь»

23 июня 2020 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Визит Президента в Брест 22 июня не ограничился лишь участием в памятных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочий день главы государства завершился поздно вечером общением с людьми. Среди тех, кто пришел на встречу с Александром Лукашенко, оказались и представители брестской оппозиции.

Александр Лукашенко: «9 августа всё решится. И не думайте, что я пойду на какую-то бешеную фальсификацию»

На площадь ходили два года, а общаясь с Президентом вопрос смогли решить за полчаса. В кадре места хватило и власти, и ее оппонентам.

Александр Лукашенко на встрече с брестской оппозицией: «Держи папу, не пускай его на площадь»-1

– Не обижайтесь, если где-то что-то не так, и помните: страна у нас одна. Да, Оля? Обещаешь? Держи папу, не пускай его на площадь. На референдуме все вопросы решим. Спасибо, ребята, я должен ехать. Спасибо, что пришли, всего доброго!
– Александр Григорьевич, а можно селфи сделать?
– С Олей?
– с Вами?
– Да, давай.

Александр Лукашенко на встрече с брестской оппозицией: «Держи папу, не пускай его на площадь»-4



– А с аккумуляторщиками?
– Давайте! Все, замазалась брестская оппозиция за ўладу!

Александр Лукашенко на встрече с брестской оппозицией: «Держи папу, не пускай его на площадь»-6



– Можно вопрос не про аккумуляторный завод?
– Давай.
– Я самый молодой из лидеров поискового движения. Мы практически все…

Александр Лукашенко на встрече с брестской оппозицией: «Держи папу, не пускай его на площадь»-8



– Это вопрос важный, как раз у нас на контроле. Я тебя попрошу: ты помощнику изложи, он мне напрямую доложит. Только по делу, не просто там – ай-яй-яй, у нас там чего-то. Вот по делу! Все, Коля, поехали, а то и тебя сейчас сагитируют за аккумуляторы! Всего доброго, до свидания!

Читайте также:

Александр Лукашенко на встрече с оппозицией в Бресте: «Я не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами»

Президент Беларуси: не думаю, что кому-то надо, чтобы мы устроили потасовку и попали в немилость не то Запада, не то России

«Проведём референдум». Александр Лукашенко рассказал о судьбе аккумуляторного завода в Бресте

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Николай Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы
23 июня 2020 17:18

Игорь Петришенко: в последние годы доля ответственности за воспитание детей сместилась в сторону школы

Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве
23 июня 2020 16:38

Александр Лукашенко вместе с сыновьями будет присутствовать на параде в Москве

В Жодино введут в эксплуатацию новый дом. 21 многодетная семья получит жильё
23 июня 2020 15:41

В Жодино введут в эксплуатацию новый дом. 21 многодетная семья получит жильё