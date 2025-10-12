Приходит время ботанических экспериментов с «Ясенями», «Орешниками» и «Тополями» – Ордуханян

Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук, журналист-международник, американист (Россия):

Я согласен с коллегами по поводу такой абсолютно пропагандистской формы заявления Зеленского. Но я думаю, что то, что не понимают наши враги, и то, что прекрасно, я думаю, понимают – вот заявление Президента Беларуси Лукашенко. Они не понимают, что мы еще ведь не начинали воевать. И в данной ситуации, что Зеленский даже не понимает, заявляет, что он там будет какие-то дроны делать или еще что-то – с тобой никто больше никто не будет танками и бронетранспортерами воевать.

Приходит время совершенно другого оружия. И я думаю, что это время сейчас наступило в полном объеме. И вот это вот непонимание, возвращаясь к учениям, например, я не специалист, но с моей точки зрения, что это какой-то очень такой хороший отвлекающий маневр. Потому что с этими подонками, простите за выражение, мы больше не будем тратить ни свои ресурсы, и уж тем более людей наших. Это будут уже другие ботанические эксперименты с нашими «Ясенями», «Орешниками» и «Тополями».

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