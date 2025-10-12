Бузин: разговаривать с Западом с точки зрения политической целесообразности сегодня нельзя

Железные факты, точные цифры, тенденции. «РТР-Беларусь» запускает новое ток-шоу «Мнения»! На аналитическую арену дебютной программы вынесут тему, которая беспокоит весь мир на протяжении последних лет – украинский вопрос. Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В Украине этот отработан сценарий, отработан механизм использования неонацизма для решения геополитических задач. Сегодня это клише переносится на почву Европы, и там тоже есть определенные подвижки в этом направлении. Но мы начинали главное: как нам на это реагировать? А мы все время адекватно реагируем.

Мы постоянно отслеживаем то, что они делают, мы не оставляем без внимания их заявления, мы политически пытаемся купировать некоторые вопросы. Но мы четко осознали, что разговаривать с Европой, разговаривать с Западом с точки зрения политической целесообразности сегодня нельзя. Главная задача – обмануть, главная задача – забрать ресурсы. Главная задача – любым способом нанести любое поражение: экономическое, финансовое, военное. Дипломатии сегодня нет вообще.

И я хочу добавить вот здесь такую составляющую: мы это осознали. И этот непонятный нарратив, который в Европе проводится и на Западе, что мы не ответим. Здесь я бы вспомнил слова Президента Республики Беларусь: пусть кто-то перейдет через нашу границу – и мы используем все, что имеем. У нас есть ядерное оружие, у нас есть «Орешник», у нас есть союзная группировка. И не дай бог у кого-то мозги повернет не в ту сторону – туда что-то прилетит. А потом пусть разбираются.

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