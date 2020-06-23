Александр Лукашенко: «Саша 3%» уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%?»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Кроме меня их никто не решит, и той власти, которая сегодня есть. Никто власть сегодня в Беларуси не поменяет, не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что подавляющее большинство (и мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы)... Это вы «Саша 3%» уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной компании – и то я больше трех наберу. Вот они пойдут в кабину и проголосуют, знают, за что проголосуют.

Поэтому не надо нас дергать. Никогда не оскорбляйте. «Вусатый таракан», еще что-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил. Лично. А если вы хотите разного рода жулье защитить, то вы защищайте – только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего.