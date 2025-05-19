Что с овощами в белорусских магазинах? В вопросе разбирались эксперты

Почему лук и картофель самый популярный товар у покупателей и что вызывает перебои поставок? Как защитить отечественный сельхозрынок и обеспечить продовольственную безопасность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как нестабильная весна повлияет на будущий урожай. «Проблемы есть и их надо решать»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ:

А теперь вспомните, как наши враги смеялись там или шутили над тем, как Президент ездит по сельским хозяйствам и как он реагирует на любую бесхозяйственность, на любой вопрос, который там происходит. А теперь: везде ли картошка хорошо хранится? Везде ли выполнены нормы по тому, как ее сложили, собрали, сделали? Если бы везде это было, Президент бы не ездил и так болезненно на это не реагировал, поэтому давайте скажем еще одну правду. Алена, вы правы: проблемы есть и их надо решать. Гракун: в 2025-м мы увеличили площадь посадки картофеля на 3 тысячи гектаров. Почему сельхозпроизводители не продают урожаи в торговые сети? Или все-таки продают?

Кирилл Казаков, СТВ:

Почему в магазинах исчезла картошка? Наталия Шаблинская, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси:

Это уже другая история. Кирилл Казаков:

Где она делась? Наталия Шаблинская:

Мы второй год тренируемся работать в новых условиях. Мы работаем уже через стабилизационные фонды. Первый год у нас были шероховатости в одних ситуациях. На второй год, когда приняли жесткое решение по потребительским товарам, борщевому набору, установили предельные цены, я думаю, что вот это в первую очередь повлияло на фермеров и на поставщиков продукции. Алена Сырова, СТВ:

Они не хотят поставлять, потому что им невыгодно. Наталия Шаблинская:

Вы знаете, они нам это не говорят. Кирилл Казаков:

Вы не хотите поставлять, потому что вам это невыгодно? Я понимаю, что у вас, наверное, с картошкой проблем не было. Вот в Минске было, у вас нет.

Владимир Соц, директор ОАО «Вульковский рассвет»:

Ну, не знаю, допустим, наше хозяйство поставило 600 тонн картошки в сети различные. Все согласно расписанию. То, что мне дали – район, область – мы все отгрузили. Вот сегодня последнюю партию отгружаем. То, что было сказано, сельхозпроизводитель хочет заработать. Извините, мы 90% сельхозпроизводители продали внутри республики. Теперь второй вопрос. Вот мы работаем, Лунинецкий район обеспечили – наше предприятие – 100 % картошкой. Читайте также: В МАРТ ожидали, что в конце межсезонного периода лук будет на грани – Вежновец Владимир Гракун: по расчетам должно нам хватить картофеля с излишком, но спрос в 2025 году вырос Гайдукевич: если Президент на эту тему обратил внимание, то скоро будет лука столько, что не будет куда девать Нет картошки – это спекуляции коммерсантов? Олег Гайдукевич задал вопрос представителю МАРТ Олег Гайдукевич: Вот это герои. У нас меньше всего претензий у народа к сельхозпроизводителю. Это 100 %. Это люди, которые пашут с утра до вечера. Это люди, которые обеспечивают урожай. Это герои нашей страны. Кому вопросы? Им поставил облисполком задачу. Они ее исполнили в полном объеме. И я уверен, везде, где облисполком поставил задачу, невозможно не исполнить. Как не исполнить? Но что произошло? Мое мнение: а где гарантия, что когда они поставили по тому заданию облисполкома, а там те же коммерсанты, торговые сети, куда попала картошка, с учетом огромного спроса. Вы посмотрите, в России такие же совещания сейчас проходят. Сегодня, я смотрел, на уровне министерства обсуждали, почему картошка такая дорогая. Кто вам сказал, что спекулянты и какие-то коммерсанты не могли перепродать эту картошку, скупить и перепродать?

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы проконтролировали и просмотрели то, что вы говорите. Взяли по кассе все чеки, которые были с большим объемом. В сети пришла картошка, соответственно, чтобы ее вывезти в больших объемах, ее нужно большими объемами продать. Таких фактов нет. У нас было лицензирование введено вывоза картофеля. На лицензии с торговой сети не заявлялись. Но при этом другие факты есть. Олег Гайдукевич:

Вы меня извините, я работал начальником ОБЭП, каждую неделю кого-то сажали. Иван Вежновец:

Когда машина на границе останавливается, когда субъекты Российской Федерации, физические лица, покупали этот картофель напрямую у фермера и вывозили. Факты есть у МВД, пожалуйста. Олег Гайдукевич:

И еще не факт, что мы не доказали какие-то еще махинации. Потому что ОБЭП постоянно кого-то задерживает. Я помню, мы всегда говорили, все хорошо, все хорошо. Каждую неделю уголовное дело. Как формируется стоимость картофеля?

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

Белорусские ученые, как любые ученые во всем мире, любят делать анализ. А анализ нужно делать для того, чтобы смотреть в будущее. Так вот, за сухими цифрами статистики скрываются определенные нюансы. Почему, мы говорим, не хватает картофеля? Причина есть – объективные показатели. Как вы говорили, что сразу залило, потом была засуха. А к чему это привело? Первый нюанс. Она не росла. Клубней завязалось много, и она не росла. Дефицит крупной фракции – та, которая идет в супермаркет, на продажу и так далее. Кирилл Казакевич:

И вот эта крупная стоит 4 рубля, а обычная стоит 1,5. Вадим Маханько:

Нет, нет, нет. Хитрость нашего бухучета. Картофель. Килограмм такого картофеля у производителя, такого картофеля и такого картофеля стоит абсолютно одинаково. Средняя себестоимость в прошлом году по нашим оценкам приближалась к 50 копейкам. Это в рядовых хозяйствах, которые производят товарный картофель. У тех, кто производит семена высшей продукции, такие, как мы, как наш Научно-практический центр, как ряд предприятий Национальной академии наук, ряд частных предприятий, себестоимость приближается к рублю – это производственная себестоимость. Мы вырастили, выкопали, положили в хранилище. Это, будем говорить, рубль. Дальше. Вспомните, какая была осень, какая была зима – она была теплая. Чтобы картофель хранился, его нужно охладить. На это идет электроэнергия. Каждый месяц плюс 10 копеек. Октябрь – плюс 10 копеек ноябрь… 6 месяцев, не считайте. 1,6 рубля – вот столько честная цена на картофель у отдельных производителей. Это нужно учитывать. Это всегда нужно учитывать. После того, как Лукашенко избрали Президентом, у нас не было голодных лет

Олег Гайдукевич:

Знаете, почему эта тема так активно пошла в информационном пространстве? Я хочу вернуться к информационной войне. Почему эта тема так муссируется? Смотрите, на Западе внушается, что санкции уничтожают белорусскую и российскую экономику. Ведь в этих роликах, которые идут, не говорится о том, почему нет картошки. Вот мы сегодня развеяли самый главный миф. Цель этих всех роликов одна – показать, что в Беларуси будет скоро голод. Что сегодня пропала картошка, завтра пропадет лук, послезавтра пропадет капуста, не будет мяса. Это показывает, что якобы борьба в отношении нас эффективна. Сегодня мы развеяли самый главный миф: продуктов питания в Беларуси, я послушал замминистра, я послушал фермеров, которые могут всю Беларусь картошкой обеспечить, значит у нас продуктов питания достаточно. То, что где-то произошли сбои в регулировании спроса внешнего и внутреннего, давайте признаем, если бы этого не произошло, не поднимал бы эту проблему Президент, и не говорили бы об этом люди. Проблема есть. Сегодня, я убежден, она будет решена. Но мы четко должны знать: в отношении нас и шла, и будет идти информационная война. Любая проблема в стране – маленькая, супермаленькая – будет гипертрофироваться. Но мы людям должны объяснять: эти люди за нас не переживают, они хотят нас уничтожить, и не накормить нас, а просто сделать так, чтобы страны не было. Вот это надо напоминать.