Хоккеисты «Шахтёра» вышли в четвертьфинал Кубка Салея

Хоккеисты «Шахтера» стали обладателями последней путевки в четвертьфинал Кубка Салея, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Солигорске местный клуб принимал «Лиду». 39 секунд потребовалось Никите Ремезову, чтобы вывести гостей вперед. «Горняки» сумели восстановить паритет только во втором периоде – отличился Егор Чижиков. Однако совсем скоро Максим Чубуков вывел свою дружину вперед. Хозяев льда такое положение дел не устроило, и Арсений Чухраев вновь установил равные цифры на табло. Заключительная треть проходила в яркой и неуступчивой борьбе, команды долгое время не подпускали оппонентов к своим воротам, но точный бросок Максима Петрова приблизил подопечных Павла Перепехина к виктории. А победную точку поставил Чижиков – у него дубль. Победа «Шахтера» – 4:2, а вместе с ней и путевка в плей-офф турнира.