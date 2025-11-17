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Новости по тегу #Вадим Маханько

Белорусский картофель по ГОСТу! Рассказываем, какого размера должен быть овощ
17 ноября 2025 17:33

Белорусский картофель по ГОСТу! Рассказываем, какого размера должен быть овощ

Полезные новинки! Белорусские учёные планируют производить хумус из люпина
12 ноября 2025 06:28

Полезные новинки! Белорусские учёные планируют производить хумус из люпина

Он знает о картошке всё! Интервью с директором НПЦ по картофелеводству Вадимом Маханько
05 октября 2025 07:57

Он знает о картошке всё! Интервью с директором НПЦ по картофелеводству Вадимом Маханько

Маханько рассказал, что растёт на приусадебном участке Лукашенко
05 октября 2025 07:46

Маханько рассказал, что растёт на приусадебном участке Лукашенко

Какие сорта картофеля дарил Лукашенко коллегам в Китае и Дагестане? Вадим Маханько назвал три
05 октября 2025 07:38

Какие сорта картофеля дарил Лукашенко коллегам в Китае и Дагестане? Вадим Маханько назвал три

Белорусские семена доедут до Африки? Директор НПЦ по картофелеводству об урожайности, экспорте и технологиях
05 октября 2025 07:31

Белорусские семена доедут до Африки? Директор НПЦ по картофелеводству об урожайности, экспорте и технологиях

Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько
05 октября 2025 07:24

Какие сорта картошки самые урожайные и популярные в Беларуси? Ответил Вадим Маханько

С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек – Маханько
05 октября 2025 07:18

С точки зрения генетики, картофель сложнее, чем человек – Маханько

Почему генетически картофель сложнее человека? Вадим Маханько в «Рецепте настоящего белоруса»
29 сентября 2025 19:05

Почему генетически картофель сложнее человека? Вадим Маханько в «Рецепте настоящего белоруса»

Лукашенко: давайте будем работать по-человечески, мирно, нежели воевать
28 августа 2025 18:14

Лукашенко: давайте будем работать по-человечески, мирно, нежели воевать

В Минске проходит международная конференция к 100-летию научного плодоводства Беларуси
06 августа 2025 11:02

В Минске проходит международная конференция к 100-летию научного плодоводства Беларуси

50 тыс. сортов картошки существует в мире! Зачем так много? Поговорили с главой НПЦ по картофелеводству
03 июля 2025 16:13

50 тыс. сортов картошки существует в мире! Зачем так много? Поговорили с главой НПЦ по картофелеводству