Новости по тегу #Вадим Маханько

«Если мы обратимся к истории, то стандарт на продовольственный картофель был практически всегда».
Ранее в нашей стране не выпускали пищевые продукты из этого растения, поскольку высокое содержание алкалоидов придавало им горечь.
Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси Вадим Маханько.
«Серьезно подошли к выращиванию винограда».
В Дагестане даже предложили ежегодно устраивать День белорусских драников.
«Экспорт – это уже как бонус, а самое главное – мы обеспечиваем продовольственную безопасность».
«Урожайные все сорта», – отметил генеральный директор НПЦ по картофелеводству и плодоовощеводству НАН Беларуси.
«У человека 46 хромосом, у картофеля – 48».
Смотрите новый выпуск 5 октября на РТР-Беларусь в 10:15.
О картофельных нюансах говорили долго и принципиально. 10 крупнейших производителей картофеля, руководители НАН, должностные лица из правительства и сам глава государства. Все же речь идет не просто о продукте, а о национальном бренде.
Свыше полусотни участников приехали изучить белорусский опыт в этой отрасли.
«Еще 40-50 лет назад картофель имел более универсальное назначение».
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