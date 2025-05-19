Владимир Гракун: по расчётам должно нам хватить картофеля с излишком, но спрос в 2025 году вырос

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Скажите, в те годы у нас возникал вопрос по картофелю? Было ли у нас такое, что не было у нас картофеля в республике? Сразу отвечаю: картофель был, картофель есть. Сегодня сельскохозяйственные предприятия Республики Беларусь ежегодно выращивают около 1 миллиона картофеля. Не урожай, да, мы 800 собрали в 2024 году. В 2023 году было собрано 1,2 миллиона картофеля. Для обеспечения нашего населения, согласно расчетам в МАРТ, нам требуется 90 тысяч. На межсезонье – 48. И в текущем году в самом деле 48 тысяч было заложено в стабфонды. То есть его по расчетам должно нам хватить с излишком, но спрос в текущем году вырос. Сельхозорганизации поставили практически 80 тысяч картофеля в торговые сети с декабря месяца, то есть с межсезонья. Это говорит о том, что должно быть картофеля в достатке. Его не хватило, соответственно, все-таки какой был спрос и куда картофель этот ушел. 170 % поставки, его не хватило. Ну, извините, два раза мы кушать и употреблять его не стали.