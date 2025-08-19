Хлеборобы Могилёвской области намолотили миллион тонн зерна

Тем временем у белорусских аграриев период максимально напряженной работы в полях. Хлеборобы Могилевской области преодолели очередной рубеж – намолотили миллион тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Шкловском районе состоялось чествование тружеников села за достижение высокого результата. Жатва в регионе вышла на финишную прямую, но с полей еще предстоит вывезти не менее 300 тысяч тонн зерна.

Символ урожая-2025 – золотой сноп – вручили председателю Могилевского облисполкома Анатолию Исаченко. Значительный вклад в хлебный каравай внесли Шкловский и Могилевский районы. Они первыми принесли региону по 100 тысяч тонн, к их результату приближаются горецкие хлеборобы.

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

Много факторов сыграло. В первую очередь, конечно же, это тот вклад, который на уровне правительства, на уровне республики делается. Это внимание для сельского хозяйства, поддержка сельского хозяйства, это техническое переоснащение, которое требуется, со стороны области большое внимание в текущем году было уделено обеспечению минеральными удобрениями. Ну и, соответственно, организация работ также зависела от тружеников села.

Всего в Могилевской области 242 комбайнера перешагнули тысячный рубеж, 28 экипажей – 2-тысячный, 8 – 4-тысячный. Сейчас на полях региона продолжается заготовка кормов, идет сев озимых культур под урожай следующего года.