Гракун: у нас будет картофель, будет качественный продукт – я даже не сомневаюсь

Почему лук и картофель самый популярный товар у покупателей и что вызывает перебои поставок? Как защитить отечественный сельхозрынок и обеспечить продовольственную безопасность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как нестабильная весна повлияет на будущий урожай.

Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

А вот без картошки плохо. Анализ на 10 лет назад. Площади посадки картофеля сократились в 2,5 раза за 10 лет.

Алена Сырова, СТВ:

Подождите, нам сейчас говорят о том, что увеличили площади посадки картофеля в этом году.

Вадим Маханько:

У нас площадь сократилась с 55 до 20 тысяч гектаров.

Алена Сырова:

Подождите, так какая разница? Если на пяти условных гектарах она будет маленькая?

Вадим Маханько:

Рентабельность картофеля снизилась со 100% до 6%. Количество хозяйств, которые занимаются картофелем, тоже резко уменьшилось. Это одна из причин, которые привели к сегодняшней ситуации. А семенной фонд прекрасный. Вот коллега может сказать, что в этом году мы немножко на коне, картофелеводы. А в прошлом году по 10 копеек никто не хотел брать картофель. Средняя цена реализации 25-30 копеек. А себестоимость была ненамного ниже сегодняшней. Мы говорим, мы регулируем цены на конечный продукт, на картофель. Хорошо. Прекрасно. Мы социальное государство. Правильно? Правильно. А на составляющие этого картофеля мы цены не всегда регулируем.