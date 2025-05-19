Гракун: у нас будет картофель, будет качественный продукт – я даже не сомневаюсь
Почему лук и картофель самый популярный товар у покупателей и что вызывает перебои поставок? Как защитить отечественный сельхозрынок и обеспечить продовольственную безопасность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как нестабильная весна повлияет на будущий урожай.
Вадим Маханько, генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:
А вот без картошки плохо. Анализ на 10 лет назад. Площади посадки картофеля сократились в 2,5 раза за 10 лет.
Алена Сырова, СТВ:
Подождите, нам сейчас говорят о том, что увеличили площади посадки картофеля в этом году.
Вадим Маханько:
У нас площадь сократилась с 55 до 20 тысяч гектаров.
Алена Сырова:
Подождите, так какая разница? Если на пяти условных гектарах она будет маленькая?
Вадим Маханько:
Рентабельность картофеля снизилась со 100% до 6%. Количество хозяйств, которые занимаются картофелем, тоже резко уменьшилось. Это одна из причин, которые привели к сегодняшней ситуации. А семенной фонд прекрасный. Вот коллега может сказать, что в этом году мы немножко на коне, картофелеводы. А в прошлом году по 10 копеек никто не хотел брать картофель. Средняя цена реализации 25-30 копеек. А себестоимость была ненамного ниже сегодняшней. Мы говорим, мы регулируем цены на конечный продукт, на картофель. Хорошо. Прекрасно. Мы социальное государство. Правильно? Правильно. А на составляющие этого картофеля мы цены не всегда регулируем.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Остались крупные производители картофеля, которые сегодня получают урожайность выше, чем мы в целом получали, объем производства продукции, то есть миллион двести, он как был, так и остался. Да, меньше у нас стало, но пришли профессионалы, специализирующиеся на картофеле. Сегодня у нас есть хозяйство, в том числе и Толочинский консервный завод, который относится к Национальной академии наук, имеют площади не 100-150 гектаров, они имеют 1 200 гектаров. И валовый сбор «Диана» Шкловского района – 67 тысяч. Представьте, вот фермер стоит, он получил 67 тысяч. А помните, что я вам сказал, сколько нам надо на межсезонье? 48 тысяч. Один фермер получил 67. Он может полностью закрыть всю страну картофелем. А их у нас предостаточно. Поэтому то, что будет у нас картофель, я даже не сомневаюсь. Будет качественный продукт.