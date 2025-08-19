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Футболисты минского «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси

19 августа 2025 20:15
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Футболисты минского «Динамо» вышли в 1/8 финала Кубка Беларуси. Действующие чемпионы страны переиграли в Гомеле представителя первой лиги национального первенства – местный «Локомотив», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме ни одной из дружин не удалось подобраться к воротам друг друга, на перерыв команды ушли с равными шансами на успех. Однако во второй половине встречи столичная дружина сумела завладеть преимуществом – отличились Алексей Вакулич и Иван Бахар. На излете основного времени Артем Давидович сократил отставание хозяев, но больше цифры на табло не менялись. Победа «Динамо» с минимальным перевесом – 2:1. В игре за попадание в четвертьфинал минчане сыграют против «Витебска». Ранее участниками 1/4 стали – борисовский БАТЭ, дзержинский «Арсенал», «Ислочь» из Минского района, брестское «Динамо» и мозырская «Славия».

# Футбол Беларуси

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