Прямой эфир

Новости по тегу #Продукты питания

Чем батат отличается от картофеля и в чем его польза? Пообщались с белорусским фермером
05 октября 2026 07:39

Чем батат отличается от картофеля и в чем его польза? Пообщались с белорусским фермером

В мире – убытки, а в Беларуси – урожай. Как страна обеспечивает продовольственную безопасность?
26 сентября 2026 16:45

В мире – убытки, а в Беларуси – урожай. Как страна обеспечивает продовольственную безопасность?

Мясо, молоко, сыры! Что выбирают россияне в мультибрендовом пространстве «Белорусская деревня»
12 сентября 2026 18:06

Мясо, молоко, сыры! Что выбирают россияне в мультибрендовом пространстве «Белорусская деревня»

Помогает эксклюзивная техника! В Брестской области приступили к уборке картофеля
29 августа 2026 17:02

Помогает эксклюзивная техника! В Брестской области приступили к уборке картофеля

Первые томаты созрели в новых энергосберегающих теплицах в Минском районе
26 августа 2026 10:37

Первые томаты созрели в новых энергосберегающих теплицах в Минском районе

Экономика стран ЕС страдает от последствий засухи, но Беларуси такое точно не грозит!
24 августа 2026 18:00

Экономика стран ЕС страдает от последствий засухи, но Беларуси такое точно не грозит!

Как приготовить миндальное молоко в домашних условиях? Рецепт от нутрициолога
04 августа 2026 08:55

Как приготовить миндальное молоко в домашних условиях? Рецепт от нутрициолога

Новинка от «Минскхлебпрома»! Узнали, какой вид хлеба скоро появится в магазинах
03 августа 2026 11:33

Новинка от «Минскхлебпрома»! Узнали, какой вид хлеба скоро появится в магазинах

Куда «пропали» детские консервы ОМКК в металлической банке? Рассказываем
26 июля 2026 17:44

Куда «пропали» детские консервы ОМКК в металлической банке? Рассказываем

Беларусь впервые представила экспозицию на выставке продуктов питания в Джакарте
26 июля 2026 17:00

Беларусь впервые представила экспозицию на выставке продуктов питания в Джакарте

Высокое качество и натуральность. Как белорусские продукты покоряют рынок страны и мира?
26 июля 2026 07:40

Высокое качество и натуральность. Как белорусские продукты покоряют рынок страны и мира?

Как работает электронная торговля? В Минске прошел семинар для иностранных дипломатов
24 июля 2026 06:34

Как работает электронная торговля? В Минске прошел семинар для иностранных дипломатов