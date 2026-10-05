Новости по тегу #Продукты питания

Есть еще один продукт, а именно батат, который может быть на 100% белорусским. В этом уверен наш сегодняшний гость. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – фермер Дмитрий Лешкевич.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН опубликовала данные, которые уже называют сигналом тревоги. В августе индекс продовольственных цен ФАО вырос на 1,9 % по сравнению с июлем и превысил показатель в 133 пункта – это максимум с конца 2022 года.
До конца года откроется еще 4 точки по российским городам. В планах – выйти на 20 объектов с белорусскими товарами.
Самоходный комбайн для уборки картофеля. На всю страну – всего несколько единиц. Один заменяет собой три привычных прицепных агрегата.
Новое тепличное производство занимает 4 гектара. Сбор урожая ведется вручную: с кустов снимают еще немного буроватые плоды, чтобы они не помялись при транспортировке и дозрели уже на прилавке. Первая партия свежих овощей уже отправляется в фирменные магазины агрокомбината.
«Мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания, десятью продуктами питания, из которых складывается в республике продовольственная безопасность».
Молоко – такой знакомый и любимый для многих продукт с детства, но далеко не каждый человек может хорошо усваивать классическое коровье молоко.
Август для Беларуси всегда больше, чем просто последний месяц лета. Это время, когда решается вопрос продовольственной безопасности страны. Уборочная кампания в самом разгаре.
Оршанский комбинат теперь под крылом агрокомбината «Дзержинский».
Свои технологические новинки, молочную продукцию и IT-решения для агросектора в Индонезию привезли 19 белорусских компаний.
Представленный в белорусской торговле ассортимент продукции удовлетворяет запросы покупателей.
Особый интерес вызвал экспорт молочной продукции – она стабильно востребована на мировых рынках.
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