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Новости по тегу #Торговля в Беларуси

В Витебской области выработали схему обслуживания на селе
26 сентября 2026 07:55

В Витебской области выработали схему обслуживания на селе

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 8,4%
18 сентября 2026 07:36

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе вырос на 8,4%

Форум «Трейд Диалог» объединил более 350 участников из Беларуси и России
08 сентября 2026 17:54

Форум «Трейд Диалог» объединил более 350 участников из Беларуси и России

Генпрокуратура Беларуси обнаружила нарушения в работе некоторых интернет-магазинов
24 августа 2026 07:30

Генпрокуратура Беларуси обнаружила нарушения в работе некоторых интернет-магазинов

В Беларуси комплексно перестраивают систему сельской торговли – узнали об изменениях
20 августа 2026 17:48

В Беларуси комплексно перестраивают систему сельской торговли – узнали об изменениях

Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж
18 августа 2026 17:08

Белорусы выбирают отечественные товары! Разбираемся, в чем секрет успеха продаж

Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине
16 августа 2026 13:50

Автолавки доезжают до каждого отдаленного хутора! Сенатор о развитии торговли на Витебщине

Уникальный проект по цифровизации автомагазинов стартует в Гродненской области
12 августа 2026 17:36

Уникальный проект по цифровизации автомагазинов стартует в Гродненской области

«Надо по-человечески»: Президент Беларуси потребовал навести порядок в сельских магазинах
07 августа 2026 11:00

«Надо по-человечески»: Президент Беларуси потребовал навести порядок в сельских магазинах

«Просрочка и тухлятина» – Лукашенко возмутился качеством товаров в магазинах на селе
07 августа 2026 10:39

«Просрочка и тухлятина» – Лукашенко возмутился качеством товаров в магазинах на селе

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров
04 августа 2026 17:26

Сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября? Минобразования проверяет цены, ассортимент и качество товаров

Продавцы – профессия прошлого? Наталья Левкевич рассказала, как меняется торговля
31 июля 2026 10:12

Продавцы – профессия прошлого? Наталья Левкевич рассказала, как меняется торговля