Новости по тегу #Торговля в Беларуси

В малых населенных пунктах Витебской области работают более 800 магазинов и павильонов. В деревнях ставку делают на выездное обслуживание.
Товарооборот с января по август 2026 года составил 75 миллиардов рублей.
Эксперты обсуждают насущные вопросы – увеличение доли белорусских товаров на полках магазинов и взаимодействие между производителями, поставщиками и ритейлерами. Эти темы напрямую влияют как на качество продукции, так и на доступность ее для покупателей.
На ряде интернет‑площадок продавцы оставляли за собой право аннулировать уже оформленный заказ или менять цену товара после того, как покупатель подтвердил покупку. Такие условия ограничивали права потребителей и противоречили законодательству.
Документ кардинально меняет подходы к организации работы на селе – теперь вся деятельность будет организована согласно четкому своду норм.
По итогам первого полугодия 2026-го, доля продаж отечественной продукции в розничном товарообороте республики заметно укрепила свои позиции и сегодня составляет 54,6 %.
«Основную роль долгие годы играла система «Белкоопсоюза». Сегодня ситуация несколько изменилась. Их удельный вес составляет не более 24 % от всех торговых объектов, которые расположены на селе».
Главная цель – сделать так, чтобы жители даже самых отдаленных деревень получали такое же качественное и доступное торговое обслуживание, как и горожане.
Развивать мобильную торговлю в провинции – прямое поручение Президента.
Эту тему Президент уже затрагивал около года назад. Тогда разговор получился достаточно жестким и должен был стать отправной точкой для конкретных изменений. Работа проведена, однако не все получилось.
В Беларуси развернуто порядка 250 тематических ярмарок. Предприятия торговли полностью перестроили залы и предлагают покупателям скидки до 30%.
«Профессия будет трансформироваться. Но все равно работник торговли останется. Может быть изменится название. В этом направлении мы работаем».
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