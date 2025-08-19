Белорусы завоевали очередные награды на Кубке России по пулевой стрельбе

Вновь в числе сильнейших! Сегодняшний соревновательный день открытого Кубка России по пулевой стрельбе принес белорусской делегации очередные награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Медаль наивысшей пробы в командном первенстве среди мужчин в стрельбе из пневматического пистолета завоевали наши – Владислав Демеш, Владимир Шолохов и Иван Казак. В упражнении из малокалиберной винтовки из трех положений в смешанной паре сразу два отечественных тандема поднялись на пьедестал – серебряный результат показали Александр Качевский и Таисия Палюшик. Тройку лучших замкнули Николь Куриленок и Владимир Чернов.