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Эйсмонт: Беларусь готова организовать встречу Путина с Зеленским для обеспечения мира

19 августа 2025 19:38
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Беларусь готова организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским, если это требуется для обеспечения мира. Такую информацию сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Эйсмонт: Беларусь готова организовать встречу Путина с Зеленским для обеспечения мира-2

«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне. Но эту тему Президент Беларуси с американским коллегой не обсуждали», – отметила пресс-секретарь.

# Наталья Эйсмонт # Владимир Путин # Международная политика # Владимир Зеленский

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