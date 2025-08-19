Эйсмонт: Беларусь готова организовать встречу Путина с Зеленским для обеспечения мира

«Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если надо для мира в нашей братской республике – мы любую встречу организовать готовы. И проведем все на высшем уровне. Но эту тему Президент Беларуси с американским коллегой не обсуждали», – отметила пресс-секретарь.