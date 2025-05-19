Гайдукевич: если Президент на эту тему обратил внимание, то скоро будет лука столько, что не будет куда девать

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ:

Лук... Вчера ел лук. 100% ел лук. Купил в магазине. Где? В «Соседях». У меня «Соседи» под домом, купил лук. Картошка. Я покупал картошку. Я к чему сейчас это говорю? Первое. Почему тема эта сейчас так активно муссируется? Есть ли проблема? Есть. Но мы должны людям сказать правду. Те, кто сегодня в Польше, в Литве, посмотрите, экстремисты, эти телеканалы их, экстремистские помойки, так и Запад, поляки, литовцы, политики озаботились картошкой и луком Беларуси. Упаси Господь, им плевать на нас! Их задача поменять власть, забрать не только картошку и лук, последние штаны забрать, как и у украинцев, и у румынов сейчас заберут после последних выборов.

Алена Сырова, СТВ:

Вы же тоже политик, вы белорусский политик. Помнится, когда глава государства взялся за цены, он тогда камешек в огород депутатов такой нормальный забросил. Вы заходите в магазин?

Олег Гайдукевич:

Посмотрите, не дали мне договорить. Один момент. Есть еще один вопрос, о котором говорил Президент. Вы посмотрите цифры, сколько продовольствия мы продаем сегодня по всему миру. Не только в Российскую Федерацию, это и Китай, это и Ближний Восток, это и другие страны. То есть вывод какой? Продовольствия в стране хватает. Поэтому чтобы люди успокоились, у нас возможности накормить страну с избытком. Но наши производители естественно хотят зарабатывать деньги. Он понимает, что если он поставит свою продукцию в другую страну, значит он заработает больше.

Есть ли проблемы на внутреннем рынке? Есть. По отдельным позициям. Кто виноват? Не должен Президент только один заниматься луком, картошкой. Есть чиновники, которые недоработали. Недоработали по внутреннему рынку, не отследили, не посмотрели, недоработали. Исправят. Депутаты по поручению Президента еженедельно, вот сейчас началась, например, с понедельника работа в округах: каждый депутат в своем округе ходит по магазинам, особенно в сельской местности. И не просто ходит для того, чтобы походить. Есть задача. После каждого мониторинга готовится бумага, которую мы от парламента направляем либо в правительство, либо министру, либо замминистру, либо губернатору. А если надо, и Президенту направим. У депутата такие полномочия есть сделать от парламента. Поэтому, мое мнение, страна в состоянии накормить народ. И мы кормим его и будем кормить, и любые продукты. Сегодня Беларусь, Россия вместе кормят полмира, извините меня, но утрирую цифрами, но это так и есть. Но где-то в угоду продажам не усмотрели по каким-то позициям, по луку и картошке. Конечно же, если Президент на эту тему обратил внимание, поверьте, скоро будет лука столько, что не будет куда девать. И картошкой скоро будут завалены все магазины. Я это вам гарантирую.