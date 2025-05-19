Караник: все необходимые условия для проведения ЦЭ и ЦТ созданы

Все необходимые условия для проведения централизованного экзамена и ЦТ созданы. В этом убежден заместитель премьер-министра Владимир Караник. Подготовку и проведение вступительных испытаний обсудили на заседании государственной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоочередная задача – организовать оперативный и текущий контроль за ходом кампании на всех ее этапах. Как и в прошлом году, ЦЭ и ЦТ будут проходить в единые сроки для всех выпускников. Централизованный экзамен пройдет в 144 пунктах, а централизованное тестирование – в основные дни в 40 пунктах, в дополнительные дни – в шести. Задача – обеспечить максимально комфортные и безопасные условия. Те замечания, которые были выявлены по результатам репетиционного тестирования, своевременно устранены.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Никаких изменений не предполагается. Как и в прошлом году, сроки проведения централизованного экзамена и централизованного тестирования будут едины для того, чтобы создать самые благоприятные условия для выпускников как этого года, которые будут поступать в университеты, так и для тех ребят, которые не поступили в предыдущие годы. Централизованный экзамен пройдет по предмету на выбор, а второй – по русскому, белорусскому языку. Созданы необходимые условия для привлечения одаренных, мотивированных ребят для поступления по особой траектории. Таких категорий достаточно большое количество.

Подходы к проведению вступительных испытаний не поменялись, нововведением стало только то, что электронными средствами запрещено пользоваться не только в месте проведения, но и фактически во всех помещениях, где проходит централизованное тестирование.

Важно предусмотреть все: от доставки, хранения, тестовых материалов до своевременного подвоза выпускников и абитуриентов к месту проведения централизованного тестирования и централизованных экзаменов. Главная задача комиссии – обеспечить равные условия всем молодым людям для демонстрации своего уровня подготовки и знаний.