В МАРТ ожидали, что в конце межсезонного периода лук будет на грани – Вежновец

Почему лук и картофель самый популярный товар у покупателей и что вызывает перебои поставок? Как защитить отечественный сельхозрынок и обеспечить продовольственную безопасность? На площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как нестабильная весна повлияет на будущий урожай.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Торговля продает то, что поставляют поставщики, поэтому ассортиментные перечни, которые доведены до торговли, они их выполняют. Было сказано: картофель пропал, лук пропал, макароны пропали. Это все зависит от, опять же, предпочтений покупателя. Человек приходит и обращает внимание на негатив в основном. Если мы говорим про то, что лука нет, то надо понимать, что уже май месяц и межсезонный период, он заканчивается.

Конечно, с учетом урожая, который был по луку в 2024 году, сезон 24-25, мы ожидали то, что действительно лук будет на грани до конца межсезонного периода. Соответственно, вот вы вначале очень хорошо сказали – последние две недели. Последние две недели как раз подходят к окончанию межсезонного периода. До этого вопросов не возникало, потому что мы с коллегами из Министерства сельского хозяйства в практически в ручном режиме обеспечивали поставки на полки этого товара.